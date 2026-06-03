San Luis y San Juan vuelven a chocar por un terrritorio de tres mil kilómetros cuadrados

Tras el reciente diferendo con La Rioja por los terrenos cercanos a la laguna de Guanacache, vuelve a escena otro problema limítrofe sin cerrar: la disputa entre San Juan y San Luis por un territorio de más de 3.000 kilómetros cuadrados.

El conflicto tiene raíz histórica. Viene de épocas en que las herramientas de medición no tenían la precisión de hoy y se sostiene en interpretaciones distintas de los límites. Entre 2016 y 2017, el centro de fotogrametría, cartografía y catastro de San Juan actualizó su mapa e incorporó como propia esa zona, que San Luis también reclama.

A diferencia del caso La Rioja –donde los límites fueron ratificados por el Senado en 2014 y predominan el turismo en Ischigualasto y la minería–, en la zona en disputa con San Luis hay población asentada. Y esa gente mantiene vínculos cotidianos con San Juan.

“Hay factores históricos y de pertenencia de la población que inciden directamente”, explicó el director de la carrera de geografía de la Universidad Nacional de San Juan, Hugo Tejada. “Los habitantes se atienden en salud, estudian y se conectan vialmente con San Juan. Es un área funcionalmente integrada a la provincia. Históricamente se han sentido parte de San Juan y han sido abastecidos por el departamento 25 de mayo”.

Otros límites, como los de Mendoza o Chile, se resolvieron hace décadas. Incluso problemas por cambios en el cauce del río hacia las lagunas de Guanacache ya fueron saldados hace casi 20 años.

El especialista sanjuanino plantea que quedarse trabado en la discusión territorial es limitarse: “Las provincias deberían trabajar de manera conjunta en el desarrollo productivo, aprovechar que sus economías e infraestructuras son complementarias”. Puso como ejemplo la integración vitivinícola entre San Juan y Mendoza.

Mientras la pelea por el mapa sigue, la vida de la gente que habita la zona corre por carriles sanjuaninos. Y eso, advierten, es lo que más complica cualquier definición.