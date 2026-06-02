Bullrich ofreció renuncia y complica la aprobación de pliegos en el Senado

La fuerte disputa interna en el seno de La Libertad Avanza se trasladó al Senado de la Nación y amenaza con paralizar la convalidación de las designaciones judiciales. El detonante fue la trascendencia de que Patricia Bullrich habría puesto su renuncia a disposición de la jefatura de la bancada oficialista, una dimisión que habría sido declinada por el presidente Javier Milei. La repercusión de esta posible salida ya sacudió al bloque libertario y a sus aliados, quienes sostienen un diálogo fluido con la ex titular del PRO.



Pese al revuelo, la postura definitiva se terminará de delinear durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 11. En ese encuentro, el oficialismo y la oposición buscarán consensuar la agenda para la sesión prevista para este jueves, donde inicialmente existía un consenso para tratar iniciativas sobre propiedad privada y el pago a dos fondos buitres. No obstante, el primer coletazo de este cortocircuito oficialista sería la postergación del voto de unos 70 pliegos judiciales que se iban a tratar en dicha jornada.



La fractura se profundizó a raíz de la determinación de la secretaria general, Karina Milei, de vetar la postulación como jueza de Verónica Michelli, una medida que Bullrich rechazó abiertamente. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", había manifestado ayer Bullrich. Sin embargo, los roces con Milei arrastran meses de arrastre y salieron a la superficie cuando ella exigió públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada tras las denuncias judiciales por el incremento de su patrimonio.



La marcha atrás con el pliego de Michelli —quien está nominada como vocal del Tribunal Federal de La Plata— despertó el malestar de los bloques dialoguistas que habían respaldado su postulación y pretenden sostenerla. Al respecto, la senadora Carolina Losada ratificó este martes que rechazará el retiro de dicha candidatura promovido por el Ejecutivo, y anticipó que los 10 integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) adoptarán la misma postura. En paralelo, entidades como el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones Será Justicia e Integridad Republicana sumaron sus críticas y objetaron la "maniobra del gobierno".



El escenario de las designaciones



En lo que respecta a la situación de los magistrados, la Comisión de Acuerdos habilitó el tratamiento en el recinto de un total de 73 pliegos, excluyendo el dictamen de Michelli a pesar de que este contaba con las nueve firmas reglamentarias para su discusión.



Dentro de las designaciones que permanecen en lista de espera se destacan las de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuyos pliegos recibieron impugnaciones debido a resoluciones judiciales que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. En una situación similar de postergación se encuentra Juan Mejuto, vinculado a la agrupación Justicia Legítima.



Por el contrario, entre los 73 pliegos que ya cuentan con luz verde para ser debatidos figura el de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Asimismo, están habilitadas para su aprobación las postulaciones de Ana María Cristina Juan (esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi), Juan Pablo Moldes (hijo de Germán Moldes) y Laureano Durán (hijo del ex camarista Alberto Durán), junto a un listado de secretarios de juzgados y fiscales.



NA/Redacción.

