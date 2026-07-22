Una denuncia de acoso callejero terminó en polémica en un grupo de seguridad

Este lunes, cerca de las 07:50, Claudia Campos salía de su casa en el barrio “Mirador del Cerro 3” para ir a trabajar a la universidad. Estaba abriendo la puerta para sacar el auto cuando se detuvo frente a su domicilio una camioneta estilo Renault Oroch. El conductor bajó el vidrio. Ella pensó que necesitaba algo, se bajó el gorro de la campera y lo miró. En ese instante el hombre comenzó a acosarla, se tocó sus partes íntimas y le dijo todo tipo de guarangadas.

El miedo la paralizó. Atinó a meterse corriendo al auto y recién cuando pudo salir a cerrar el portón lo hizo mirando para todos lados. Llegó a su trabajo con taquicardia y no pudo hablarlo hasta el mediodía con su familia.

Campos es investigadora, estudia las violencias y sus efectos desde hace años y milita contra las prácticas machistas y patriarcales. Aun con ese recorrido dice que en el momento no pudo reaccionar. Porque el miedo no pide permiso.

Decidió hacerlo público en las redes y en el grupo de vecinos del barrio, un espacio donde suelen comentarse situaciones que preocupan a quienes viven ahí. Algunas compañeras le respondieron con solidaridad y le ofrecieron acompañarla. Pero cuando compartió lo ocurrido en el grupo de seguridad del barrio la respuesta fue otra. Varios varones le contestaron que ahí vivía gente de bien, que por qué hablar así de los varones, que la persona que mata o viola es un delincuente y no tiene género, que su comentario era ofensivo y que ese grupo no era para eso.

"Les dije que hablan así porque nunca tuvieron miedo de andar solos en la calle, que los tocaran sin permiso, que les dijeran cualquier cosa. Cuando planteé que lo que me pasó es inseguridad me dijeron que la desubicada era yo", relató.

Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, se publicaron fotos de la camioneta.

La profesional señaló que todos la conocen en el barrio, que es una mujer grande, pero que si no hubiera sido ella podría haber sido una adolescente o una joven que iba a la escuela. "Mientras no sea su hija, su hermana, no hacen nada", dijo.

La denuncia se conoció el mismo día en que se hicieron públicos dos femicidios en el país. "La violencia estructural está más viva que nunca. Los acosos por parte de los varones son todo el tiempo y luego se defienden entre ellos, se hacen los ofendidos. Las locas somos nosotras", expresó.