Vecinos acampan en la ex Colonia Hogar: piden tener electricidad en sus viviendas

Bien temprano, las familias que residen en el barrio “La Vecindad”, en la ciudad de San Luis, se movilizaron hasta la ex Colonia Hogar donde están las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno provincial. Lo hicieron porque desde hace meses piden que les conecten el servicio de electricidad y como no hay solución, ahora decidieron hacer un acampe por tiempo indeterminado.

La crudeza del tiempo y la imposibilidad de contar con electricidad para calefaccionarse, impulsó a los vecinos y vecinas que residen en la zona del Puente Blanco a solicitar que los reciba directamente el ministro Gustavo Bertolini.

Fueron atendidos por funcionarios de segundo orden y como la respuesta a su reclamo tiende a dilatarse aún más, es que decidieron acampar frente a las instalaciones.

“Nos urge la luz, por eso haremos un acampe indefinido. Por las precarias conexiones que tenemos sufrimos cortes y el frío. Necesitamos que Edesal ponga otro transformador o que nos den electricidad como corresponde”, señaló el vocero del grupo.