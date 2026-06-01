16°SAN LUIS - Lunes 01 de Junio de 2026

Hallaron posibles signos de abuso sexual

Caso Agostina Vega: la autopsia reveló que murió por asfixia mecánica

El abordaje es fundamental para saber el futuro procesal de Claudio Gabriel Barrelier.

Por redacción
| Hace 4 horas
Agostina Vega tenía 14 años. Foto: NA.

De acuerdo a la información más reciente, la autopsia de Agostina Vega reveló que la adolescente de 14 años murió como consecuencia de una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada.

 


¿Fue abusada antes de morir? Las opiniones en torno a la autopsia no fueron concluyentes. Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de “posibles signos de abuso sexual”, sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría una conclusión definitiva.

 


De todas maneras, este punto está en discusión y podría ser resuelto en las próximas horas. Si es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Claudio Barrelier, el único acusado por el hecho.

 

 

Infobae/NA. 
 

 

