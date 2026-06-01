Caso Agostina Vega: la autopsia reveló que murió por asfixia mecánica
El abordaje es fundamental para saber el futuro procesal de Claudio Gabriel Barrelier.
De acuerdo a la información más reciente, la autopsia de Agostina Vega reveló que la adolescente de 14 años murió como consecuencia de una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada.
¿Fue abusada antes de morir? Las opiniones en torno a la autopsia no fueron concluyentes. Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de “posibles signos de abuso sexual”, sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte, impediría una conclusión definitiva.
De todas maneras, este punto está en discusión y podría ser resuelto en las próximas horas. Si es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Claudio Barrelier, el único acusado por el hecho.
Infobae/NA.
Más Noticias