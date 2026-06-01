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Robó una camiseta

El furor por el Mundial le jugó una mala pasada

El acusado quiso llevarse una remera de la selección de una tienda ubicada frente a la plaza Pringles. Lo procesaron y no podrá salir de la provincia.

Por redacción
| Hace 3 horas

La fiebre mundialista le jugó una mala pasada a un joven que el sábado intentó robar una camiseta de la Selección Argentina de Fútbol de un local céntrico y terminó procesado por “Hurto simple”.

 

 

El hecho se produjo en “Beauties”, un local comercial ubicado en Pringles 945, frente a la plaza del mismo nombre, cuando el joven se dirigió al sector donde se exhibían camisetas de fútbol. Una empleada lo descubrió cuando se llevaba la prenda y salió a perseguirlo.

 

 

Antes de encontrarlo, la joven se encontró con efectivos policiales que caminaban por la zona y les dio las características físicas del muchacho. A los pocos minutos, los oficiales detuvieron al ladrón y le encontraron la camiseta.

 

 

Para peor, el delincuente quedó filmado durante el robo, por lo que la Justicia lo llamó para la audiencia de formulación de cargos.

 

 

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