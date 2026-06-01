El furor por el Mundial le jugó una mala pasada

La fiebre mundialista le jugó una mala pasada a un joven que el sábado intentó robar una camiseta de la Selección Argentina de Fútbol de un local céntrico y terminó procesado por “Hurto simple”.

El hecho se produjo en “Beauties”, un local comercial ubicado en Pringles 945, frente a la plaza del mismo nombre, cuando el joven se dirigió al sector donde se exhibían camisetas de fútbol. Una empleada lo descubrió cuando se llevaba la prenda y salió a perseguirlo.

Antes de encontrarlo, la joven se encontró con efectivos policiales que caminaban por la zona y les dio las características físicas del muchacho. A los pocos minutos, los oficiales detuvieron al ladrón y le encontraron la camiseta.

Para peor, el delincuente quedó filmado durante el robo, por lo que la Justicia lo llamó para la audiencia de formulación de cargos.