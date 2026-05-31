Entraron a robar al negocio donde les daban de comer

Van a pedir para poder comer todos los días. La mayoría de las veces recibieron ayuda. Y se muestran agradecidos. Pero a la noche o ante el primer descuido muestran la otra cara, la de la delincuencia, de la inseguridad.

Es es una de la pesadilla que atraviesan los dueños de un comercio del barrio ATE 2 de Villa Mercedes, que este sábado a la madrugada sufrieron un ataque por parte de un ladrón que en la barriada es archiconocido. No hay dudas de que el golpe lo dio con la complicidad de otros malvivientes e incluso con la ayuda de un remisero que se encargó de sacarlo de la zona cuando se empezó a investigar el robo y se ‘sintió identificado’



El caso ocurrió en el negocio que está en calle Pilker y Venezuela, a escasas dos cuadras de la Comisaría Décima. Uno de los ladrones entró por una abertura que rompió con una madera y tras revisar todo el interior huyó con una computadora portátil Exo, una bolsa con 140 paquetes de cigarrillos, un celular Motorola G8 y dinero en efectivo, entre otros bienes. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.





Al otro día, cuando los propietarios del local se encontraron con la desagradable novedad buscaron pistas en el sistema de vigilancia. El robo estaba grabado y con las evidencias “al alcance de las manos” lo buscaron. Aquí comenzó la segunda parte de la pesadilla.



Encontraron al tal “Porky” –su apellido es Orellano- en la casa aguantadero donde siempre está. “Cuando se dio cuenta que lo identificamos se disparó. Se subió a un remise, el chofer era de barba larga e iba otro hombre apodado ‘Chino’, que suele estar en el semáforo que está a la salida del barrio”, detallaron los dueños del local en una publicación en Facebook.



Huyeron en un auto que trabaja con una remisería que está en la barriada y “el chofer, pese a que lo vimos cuando levantó a Porky, no solo que nos mintió y negó todo, sino que también lo hizo con la Policía”, remarcaron con indignación e impotencia los comerciantes.

En la exposición pública que hicieron de lo acontecido, precisaron que siguieron y que “el famoso Porky se bajó del remise en movimiento, corriendo en el barrio San José”.



Quienes “nos conocen saben que no molestamos a nadie, que nos matamos trabajando” y “los delincuentes estos estuvieron con otros delincuentes disfrutando y pipeándose” en la casa que todos saben en el barrio, la de ‘Carlitos’”.

La familia de comerciantes pretende que esto no quede en la nada. Pasó a dos cuadras de la Comisaría Décima y las pruebas están a la vista. Y, de manera especial necesitan recuperar la notebook Exo.



En un mensaje que enviaron a El Diario de la República dieron a entender que están muy molestos con las respuestas que le da la Policía: “Nos dicen que van a investigar, pero que no pueden hacer mucho, que los detienen y la justicia después los libera. Además, que mucho no pueden hacer porque es gente que vive en situación de calle. Que no hay mucho por hacer”.