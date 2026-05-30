La viuda de Renato Fuentes cruzó a Poggi y denunció promesas incumplidas

“Prometieron acompañamiento y asistencia y nos soltaron la mano”. Con esa frase, Nancy Abigail Muñoz, viuda del comisario post mortem Renato Mauricio Fuentes, volvió a exponer públicamente su malestar con el Gobierno provincial y apuntó directamente contra el gobernador Claudio Poggi y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.

El reclamo tomó fuerza luego de una publicación realizada en redes sociales, donde la mujer cuestionó una fotografía en la que aparecen el mandatario provincial y la funcionaria durante una actividad oficial. Allí sostuvo que, tras el asesinato de su esposo, las autoridades utilizaron políticamente el caso y luego dejaron de acompañar a la familia.

“Se los ve sonrientes, mientras se cargaron la vida de Renato, le dieron la espalda, lo usaron, usaron su asesinato para hacer política sucia”, escribió Muñoz en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre allegados a la causa.

El trasfondo del conflicto se remonta al crimen de Renato Fuentes, ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en Cortaderas, cuando el efectivo fue asesinado durante un enfrentamiento armado mientras cumplía funciones. Tras el hecho, el Gobierno decretó duelo y dispuso su ascenso post mortem al grado de comisario, acompañado por mensajes oficiales de respaldo a la familia.

Sin embargo, la viuda sostiene que aquellas promesas nunca se tradujeron en soluciones concretas. Según manifestó en reiteradas oportunidades, la asistencia económica prometida no llegó, tampoco existió el acompañamiento esperado y persisten cuestionamientos respecto del avance de la investigación judicial.

El episodio más reciente se produjo durante las fiestas patronales de Santa Rita, en el paraje Las Lomitas, donde Muñoz mantuvo un intercambio directo con Poggi. Según relató posteriormente, aprovechó la ocasión para reclamar respuestas por la situación que atraviesa junto a su familia.

En ese contexto, la publicación en redes también hizo referencia a un error cometido por el gobernador al mencionar a la ministra Sosa, una situación que la mujer interpretó como una muestra de desconocimiento y falta de atención sobre el caso que marcó a su familia.

A más de un año y medio del homicidio del policía, el reclamo vuelve a poner en el centro de la discusión la situación de las familias de efectivos caídos en servicio y la distancia que, según denuncia Muñoz, existe entre los compromisos asumidos públicamente y la ayuda que finalmente reciben quienes deben afrontar las consecuencias de la tragedia.