Podio de patentes: San Luis tiene la tercera tasa más alta del país

Tener auto en la provincia de San Luis sale caro, muy caro. El Instituto de Economía de la UADE confirmó en su último informe que la patente dejó de ser una tasa para mantenimiento vial y funciona en la práctica como un impuesto al patrimonio. Y, San Luis está entre las peores del país.

La tasa promedio nacional de patente es de 1,93% del valor fiscal del vehículo. Pero la disparidad entre provincias es brutal. Según UADE, el podio de las más altas lo encabeza Río Negro con 3,50%, seguido por Entre Ríos con 3,33%. San Luis completa el podio con 2,94%. CABA está justo detrás con 2,91%.

El contraste es escandaloso

Del otro lado, Córdoba cobra apenas 1,07%, la tasa más baja del país. Buenos Aires aplica 1,59% y Mendoza 1,83%. Es decir, por un auto valuado en $30 millones, en San Luis se paga cerca de $882.000 al año, mientras en Córdoba pagarías $321.000. Más del doble por el mismo vehículo.

Esa asimetría genera distorsiones: muchos propietarios radican sus flotas o autos particulares en provincias más baratas. Por eso Entre Ríos endureció los controles sobre la “guarda habitual” para obligar a tributar localmente a los autos que circulan en su territorio.

Desde Río Negro aclararon que la alícuota nominal es 3,5%, pero que los topes por inflación, descuentos por buen cumplimiento y pago anticipado bajan la tasa efectiva.

En San Luis no hay excusa: la provincia completa el podio de las más caras y castiga al que tiene auto registrado localmente.

Mientras el gobierno habla de alivio fiscal, la patente sigue funcionando como una herramienta recaudatoria sin relación con el uso de rutas ni el mantenimiento vial. Otra vez, el que paga es el contribuyente cautivo.