"Dr. Ahorro" se va de la Argentina: cerró todas sus sucursales

La política económica y financiera del gobierno nacional se devoró más fuentes de trabajo. El miércoles, la avícola Tres Arroyos anunció el cierre de su gran planta en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y este jueves se conoció que, después de 20 años en el mercado, la cadena de farmacias ” Dr. Ahorro” informó que cerró todas sus sucursales en la Argentina.

Según consignó “El Cronista”, la empresa que había llegado al país en 2002 con un modelo basado en medicamentos genéricos y precios bajos, ahora decidió cerrar los locales que todavía mantenía activos.

El medio, en la sección Negocios, destacó que la drástica disposición de los dueños de la cadena es consecuencia de una crisis que se aceleró en los últimos meses. Tras el cierre de las primeras sucursales, a comienzos de año a través de la razón social “Energía y Vida de Argentina S.A” solicitó la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia Nacional Comercial por su “delicada situación financiera”. En la presentación judicial, la empresa declaró un pasivo total de $ 7333 millones, motivo por el cual no podía sostener el pago de salarios, proveedores y alquileres.

En su etapa de mayor expansión, “Dr. Ahorro” llegó a tener cerca de 50 sucursales.

En una primera etapa bajo las persianas en locales ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Caballito, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Pompeya, Mataderos y Puente Saavedra, además de sucursales en el interior del país. También habían dejado de operar puntos de venta en Mendoza, Córdoba y Salta.