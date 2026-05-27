Búsqueda de Agostina Vega: un audio confirma que se iba a juntar con el detenido

Agostina Vega, la niña de 14 años que permanece desaparecida desde el sábado en la ciudad de Córdoba, le envió un audio a sus amigas en el que les confirmó que se reunía con Gabriel Barreleir, el único detenido.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la menor grabó el mensaje de voz para avisarle a su grupo que se juntaría con el sospechoso para darle una sorpresa a su madre.

Agostina tomó un remis en el barrio Cofico y luego se encontró con el hombre de 33 años, quien fue arrestado este miércoles y es conocido por la familia.

Esta versión fue ratificada por el remisero cuando prestó testimonio ante el fiscal Garzón, que lleva adelante la investigación por el presunto extravío de Agostina.

El detenido

El principal sospechoso es Gabriel Barrelier, de 33 años, quien fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón ante la sospecha de estar involucrado en la desaparición de la adolescente.

Se espera que este miércoles se le tome declaración indagatoria y se pueda saber si queda imputado o no en la causa que tiene en vilo al país.

Además, el implicado tiene tres días para prestar testimonio, y, una vez que comparezca, se levantará el secreto de sumario.

Gustavo Vaca, abogado de la madre de Agostina, indicó el hombre es conocido de la mujer, pero que ella “no tiene conocimiento de que él tuviera contacto” con su hija.

“En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor”, destacó Vaca en diálogo con TN, y sumó que todo cambió ante la declaración del remisero que la trasladó, lo que provocó que su coartada se derrumbe.

“El remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, ahí es cuando empieza la contradicción del acusado”, explicó.

Acerca del celular de la adolescente, comentó que el sábado 23 de mayo por la noche la mamá la llamó dos veces y en una de las ocasiones cortaron. Desde ese momento el teléfono está apagado.