San Luis: piden 20 años de cárcel para una mujer acusada de abusar de su hijo

Una aberrante causa que se investiga en San Luis dio un paso clave este miércoles. La Fiscalía pidió llevar a juicio a una mujer acusada de abusar sexualmente de su hijo menor de edad y solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva.

El requerimiento lo presentaron en una audiencia la fiscal Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi, ante la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper.

Del otro lado, la defensa de la imputada, a cargo de los abogados Federico Farías y Carolina Cuello, intentó frenar el avance del caso. Planteó la nulidad de la acusación al argumentar que se habrían vulnerado garantías procesales.

La maniobra no prosperó. La Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 1 se puso del lado de la Fiscalía. Su defensora adjunta, Belén Suárez, pidió rechazar la nulidad y remarcó que lo central es priorizar la perspectiva de niñez y el interés superior del niño.

La jueza Dopazo Samper coincidió con la Fiscalía. Resolvió que no se acreditó una afectación concreta al derecho de defensa ni irregularidades que justificaran tirar abajo la acusación.

Con eso, dio por admitida la acusación, aceptó las pruebas ofrecidas por ambas partes y ordenó la elevación a juicio.

Ahora, ‘la pelota queda en manos’ del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial. Ellos deberán fijar la fecha del debate oral y definir qué tribunal se encargará del caso.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual de un menor, la identidad de la acusada se mantiene en reserva para proteger a la víctima.