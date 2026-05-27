  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Miércoles 27 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Miércoles 27 de Mayo de 2026

EN VIVO

Pasó a juicio

San Luis: piden 20 años de cárcel para una mujer acusada de abusar de su hijo

La Fiscalía formalizó el pedido este miércoles. La jueza rechazó un planteo de nulidad de la defensa y dejó firme la acusación. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Una aberrante causa que se investiga en San Luis dio un paso clave este miércoles. La Fiscalía pidió llevar a juicio a una mujer acusada de abusar sexualmente de su hijo menor de edad y solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva.

 

El requerimiento lo presentaron en una audiencia la fiscal Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi, ante la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper.

 

Del otro lado, la defensa de la imputada, a cargo de los abogados Federico Farías y Carolina Cuello, intentó frenar el avance del caso. Planteó la nulidad de la acusación al argumentar que se habrían vulnerado garantías procesales.

 

La maniobra no prosperó. La Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 1 se puso del lado de la Fiscalía. Su defensora adjunta, Belén Suárez, pidió rechazar la nulidad y remarcó que lo central es priorizar la perspectiva de niñez y el interés superior del niño.

 

La jueza Dopazo Samper coincidió con la Fiscalía. Resolvió que no se acreditó una afectación concreta al derecho de defensa ni irregularidades que justificaran tirar abajo la acusación.

 

Con eso, dio por admitida la acusación, aceptó las pruebas ofrecidas por ambas partes y ordenó la elevación a juicio.

 

Ahora, ‘la pelota queda en manos’ del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial. Ellos deberán fijar la fecha del debate oral y definir qué tribunal se encargará del caso.

 

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual de un menor, la identidad de la acusada se mantiene en reserva para proteger a la víctima.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo