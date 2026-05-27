Quedó muy lesionado en un accidente y pide ayuda para no perder una pierna

Un motociclista está internando en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes debido a las gravísimas lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo a la mañana, en la esquina Tucumán y Presidente Perón.

Se trata de Sergio Alexander Lezcano, de 31 años, quien como consecuencia de los golpes sufridos al colisionar con un automóvil, padeció múltiples fracturas expuestas en una pierna y brazos, además de politraumatismos y heridas en distintas partes del cuerpo.

“Estoy postrado y necesito recuperarme pronto, tengo una familia que mantener”, sostuvo tras una publicación que hizo en las redes sociales en la que solicita ayuda para someterse a intervenciones quirúrgicas y tratamientos urgentes para salir a flote en lo inmediato.

Según expuso, Sergio necesita de manera urgente juntar más de 11 millones de pesos para adquirir prótesis, placas, tornillos y clavos óseos. A esto hay que agregar el costo del tratamiento de recuperación. “No quiero perder mi pierna ni ninguna extremidad. Nunca me gustó pedir nada, pero hoy necesito ayuda”, apuntó Lezcano ante el angustiante momento que atraviesa.

En diálogo con medios de prensa, el hombre fundamentó el ´grito de ayuda’ en la demora que tienen los trámites en los organismos oficiales para que le provean de las prótesis. “Se hizo un pedido formal en Acción Social, pero la provisión de las prótesis tarda unos tres meses y en todo este tiempo el cuerpo se va deteriorando. Me faltan pedazos de huesos”, detalló y añadió que también necesita comprar nuevos anteojos que quedaron destruidos en el accidente.

Sobre el accidente no dio mayores detalles. “Iba por calle Tucumán en una Motomel cross y cuando iba a pasar miré para ambos lados y no vi nada…después desperté en el hospital”, recordó. Tal como consta en las actuaciones policiales colisionó con un automóvil “que no tenía seguro y el conductor tampoco tenía carné”, remarcó. “Está todo muy complicado para mí que vivo solo de hacer changas y lo que obtengo lo destino a mi familia actual", comentó. Lezcano tiene una pareja que tiene dos hijos y otro otro más que vive en Buenos Aires.

Para aquellas personas que puedan colaborar con el paciente pueden hacerlo al alias: SERALEX (Mercado Pago a nombre de Sergio Alexander Lezcano).

Quienes prefieran comunicarse directamente con él, pueden llamarlo al 2657-620876.