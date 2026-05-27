Alerta Sofía por una adolescente desaparecida en Córdoba

La Alerta Sofía en el caso por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba fue activada este miércoles tras la solicitud por parte de la querella en la causa con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

Gustavo Vaca, abogado de la familia de la adolescente, informó que se amplió la búsqueda y se dio lugar al pedido de Alerta Sofía para que se difunde la investigación e imagen de la menor en todo el país.

“Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que la citó el sábado por la noche”, expuso Vaca.

A su vez, mientras continúa la pesquisa, familiares, amigos y vecinos de Vera realizan una concentración en el cruce de Alem y Rancagua para continuar con el pedido de justicia y aparición.

“Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía. Todo sirve, desde algún método de grabación, alguna cámara, filmación, o si tiene alguna idea en concreto sobre la desaparición y el paradero de la menor”, manifestó.

La búsqueda de Agostina inició el sábado 23 de mayo pasadas las 22.30 cuando se retiró de la casa de su mamá en el barrio General Mosconi y se subió a un taxi de confianza. El chofer relató que la llevó hasta la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda donde la esperaba un hombre, quien abonó el viaje. Desde ese momento la familia no tiene novedades sobre dónde está la adolescente.

Sus padres, quienes se encuentran separados, están abocados a la investigación desde un comienzo y su papá expuso que la menor, luego del viaje en remise, se subió a un auto Volkswagen Gol rojo.