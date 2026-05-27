  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Miércoles 27 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Miércoles 27 de Mayo de 2026

EN VIVO

Agostina Vera

Alerta Sofía por una adolescente desaparecida en Córdoba

La chica tiene 14 años y desde el sábado a la noche que no se sabe nada de ella. Se tomó un taxi y fue a encontrarse con un hombre que andaba en un Volkswagen Gol rojo. 

Por redacción
| Hace 5 horas

La Alerta Sofía en el caso por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba fue activada este miércoles tras la solicitud por parte de la querella en la causa con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

 

 

Gustavo Vaca, abogado de la familia de la adolescente, informó que se amplió la búsqueda y se dio lugar al pedido de Alerta Sofía para que se difunde la investigación e imagen de la menor en todo el país.

 

 

“Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que la citó el sábado por la noche”, expuso Vaca.

 

 

A su vez, mientras continúa la pesquisa, familiares, amigos y vecinos de Vera realizan una concentración en el cruce de Alem y Rancagua para continuar con el pedido de justicia y aparición.

 

 

“Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía. Todo sirve, desde algún método de grabación, alguna cámara, filmación, o si tiene alguna idea en concreto sobre la desaparición y el paradero de la menor”, manifestó. 

 

 

 

La búsqueda de Agostina inició el sábado 23 de mayo pasadas las 22.30 cuando se retiró de la casa de su mamá en el barrio General Mosconi y se subió a un taxi de confianza. El chofer relató que la llevó hasta la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda donde la esperaba un hombre, quien abonó el viaje. Desde ese momento la familia no tiene novedades sobre dónde está la adolescente.

 

 

Sus padres, quienes se encuentran separados, están abocados a la investigación desde un comienzo y su papá expuso que la menor, luego del viaje en remise, se subió a un auto Volkswagen Gol rojo.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo