Hasta el sábado se paralizan todas las actividades en la UNSL

La Universidad Nacional de San Luis inició este martes 26 de mayo un paro total de actividades que se extenderá hasta el sábado 30. La medida de acción responde al plan de lucha nacional de los gremios universitarios.

La medida fue confirmada por la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis (ADU), tras lo resuelto por la federación nacional CONADU Histórica.

A la adhesión docente se sumaron SIDIU/CONADU y los gremios del personal nodocente, lo que paraliza tanto el dictado de clases como la actividad administrativa y de servicios.

¿Por qué paran?

Los gremios reclaman el inmediato cumplimiento y aplicación efectiva de la Ley N° 27795 de Financiamiento Universitario. También exigen una recomposición salarial urgente para docentes y nodocentes frente al avance de la inflación, y protestan contra lo que definen como el desfinanciamiento de las instituciones de educación superior.

¿Cómo impacta?

Durante toda la semana no se dictarán clases presenciales ni virtuales en la UNSL. Los edificios permanecerán sin actividad normal y estarán acompañados por jornadas de visibilización del conflicto organizadas por los sindicatos.

La medida se enmarca en la cuarta semana de paro nacional desde el inicio del ciclo lectivo 2026, impulsada por CONADU Histórica y otros gremios del sector en rechazo a la política del gobierno de Javier Milei hacia la universidad pública.