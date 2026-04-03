Falleció Jorge Horas, referente indiscutido de la Física en San Luis

La comunidad científica de San Luis recibió una noticia que causa profundo dolor: el fallecimiento del Dr. Jorge Horas. El deceso fue comunicado con pesar por el Conicet San Luis, institución donde el profesional desarrolló una trayectoria de excelencia que lo posicionó como una de las eminencias académicas de la provincia y el país.

Horas se desempeñó como docente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Su labor no se limitó al dictado de clases; fue un prolífico director de líneas de investigación y un colaborador esencial en diversos grupos de trabajo, dejando una marca indeleble en la formación de nuevos científicos.

Uno de sus hitos más relevantes fue su rol como miembro fundador del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL). Su aporte en los inicios de esta institución fue determinante para consolidar el prestigio de la investigación básica y aplicada en la región, un legado que sus colegas califican hoy como "imborrable".

Más allá de sus logros académicos y sus rigurosas contribuciones a la ciencia, la muerte de Horas impacta de manera especial en la vida social de la ciudad. Era un hombre profundamente vinculado al pulso cotidiano de San Luis; los cafés del microcentro fueron testigos de sus largas jornadas de charla con amigos.

Quienes compartieron con él destacan que, por encima de su intelecto, sobresalía su calidad como ser humano, una cualidad que le permitió cosechar afectos en todos los ámbitos donde se movió.

En este momento de duelo, la comunidad universitaria y científica acompaña a sus familiares y seres queridos, despidiendo a un profesional que dedicó su vida al conocimiento y al crecimiento institucional de la educación pública en San Luis.