Una cerveza villamercedina fue premiada en México

Hecha con sabor y aromas de frutas tropicales y con la idea de ser disfrutada especialmente durante el Mundial de fútbol, una cerveza villamercedina lanzada hace dos semanas obtuvo la medalla de bronce en la prestigiosa copa Aro Rojo, que se realizó el fin de semana en México y de la que participaron 1.300 muestras.

La bebida tiene el oportuno nombre de “Sed de gloria” y fue realizada por la cervecería artesanal “La Comuna”, del barrio Jardín del Sur, de Villa Mercedes. “Es una hazy IPA que hicimos para el Day IPA de Argentina”, dijo Nicolás Lemos, uno de los socios del emprendimiento.

Lo curioso de la cerveza es que es de color amarillo pajizo y por sus componentes la apariencia es similar a la de un jugo de frutas, aunque su amargor es más bien alto y persistente, “pero amigable”.

La cerveza premiada está hecha en su totalidad con insumos nacionales. Las maltas son de Chillar, en Buenos Aires; la levadura se realizó en el laboratorio Vermont de Santa Fe y los lúpulos llegaron de El Bolsón.

La Copa Aro Rojo es la competencia más importante de lo que va del año sobre cervecerías en Latinoamérica y contó con más de 70 jueces internacionales que probaron productos de más de 350 cervecerías de todo el continente.

Esta es la tercera medalla internacional que consigue “La Comuna” en lo que va del año y la séptima en toda la historia de la joven cervecería.