Persecución política: Bastías responsabilizó al senador Olivero y al intendente Ayala

El concejal Martín Bastías (PJ) denunció una “persecución política sistemática” encabezada, según dijo, por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala. En un descargo público aseguró que los ataques comenzaron antes de asumir su banca a través de perfiles falsos, trolls y hostigamiento a su familia.

“Han intentado ensuciarme de todas las maneras posibles. Se metieron con mi familia, fotografiaron la casa de mis hijos y generaron amenazas y hostigamientos permanentes”, afirmó. Según el edil, el objetivo es “bajarme políticamente y sacarme del Concejo Deliberante” por ser una “voz incómoda” que denuncia falta de transparencia en la municipalidad.

Bastías se refirió a lo ocurrido en la primera sesión del cuerpo y sostuvo que fue “una provocación armada” para instalar una agresión que, aseguró, no ocurrió.

“No existe una sola prueba de que yo haya golpeado a nadie. Ningún testigo pudo afirmar haber visto una trompada. El médico tampoco constató lesiones y hasta el informe policial coincidió con el certificado médico presentado”, sostuvo.

El concejal señaló que la acusación por una supuesta agresión apareció en portales ligados al oficialismo provincial y derivó en una denuncia judicial que calificó de “fabricada”. Atribuyó el rol de operador de la campaña a Emanuel Moreno, funcionario del canal estatal San Luis +, dueño del portal El Puntano y asesor de Ayala.

Afirmó que la intendencia le paga pauta con fondos públicos y que lo publicado sobre él en ese portal constituye “propaganda financiada por el municipio”.

Molestan que investiguen las cuentas municipales

Bastías y su par Rocío Roldán señalaron que acumulan meses de pedidos de informes sin respuesta y denuncias sobre el deterioro de servicios básicos en La Punta. Según los concejales, la gestión de Ayala subordina la agenda pública a intereses personales y de negocios del intendente, sin que la oposición haya logrado acceder a documentación que respalde los actos de gobierno.

“Hoy la Municipalidad maneja miles de millones de pesos y los vecinos no saben en qué se gasta la plata. Se presentan balances sin documentación clara que justifique los gastos”, puntualizó Bastías.

El edil dijo haber presentado denuncias por amenazas ante la Justicia y manifestó temor por su familia. “Esto dejó de ser una discusión política normal. Acá hubo hostigamiento, amenazas, ataques personales y operaciones permanentes para intentar destruirme políticamente y emocionalmente”, expresó.

Bastías afirmó que seguirá en su banca y que continuará “defendiendo a los vecinos de La Punta, cuidando los fondos públicos” y exigiendo transparencia en la gestión, mientras la denuncia avanza en sede judicial.