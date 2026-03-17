El concejal Martín Bastías negó agresiones físicas y denunció irregularidades

Tras la denuncia por un presunto altercado en el Concejo Deliberante de La Punta, el concejal Martín Bastías (PJ) rompió el silencio para dar su versión de los hechos. El edil desmintió categóricamente haber ejercido violencia física contra el secretario legislativo y enmarcó el episodio en una "discusión acalorada" motivada por su labor de control fiscal.



Según el testimonio de Bastías, el detonante fue su intervención en el recinto sobre el balance municipal. El concejal afirmó que, tras 15 días de solicitar el informe, detectó que las cuentas presentan un déficit, contradiciendo las versiones oficiales que hablaban de un municipio equilibrado.

Al finalizar la sesión, el secretario se habría acercado para increparlo: “Me trató de vigilante. Yo solo le respondí que cumplo con el trabajo para el que me eligieron los vecinos”, señaló.



Respecto a las imágenes que circularon en redes sociales, el concejal advirtió que el material está "recortado" y no refleja el inicio del conflicto ni las provocaciones previas. Asimismo, detalló que, tras salir del edificio, el funcionario pasó de pedir disculpas a retomar la actitud confrontativa en cuestión de segundos.



"No hubo agresión física. Hubo un cruce verbal fuerte, pero nada más", remarcó Bastías para desestimar las acusaciones de violencia.

Actualmente, pesa una orden de restricción. No obstante, el edil aclaró que la medida judicial fue dispuesta de manera que no interfiera con el normal funcionamiento del cuerpo legislativo, permitiendo que ambos sigan desempeñando sus tareas en el recinto.