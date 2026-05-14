El festejo de un golpe al bolsillo: Becerra celebró el fin de la "Zona Fría"

Mónica Becerra parece haber perdido la conexión con la realidad de quienes representa. Mientras se dedica a capturar selfies con sus flamantes aliadas del "Congreso más reformista de la historia" (como ella misma define a su sector) o hace gala de los ostentosos desayunos y meriendas que organiza, no le tembló el pulso para avalar una medida que atenta directamente contra el bolsillo de los trabajadores puntanos: el fin de la Zona Fría.



No estuvo sola en este despropósito; su par, Carlos Alberto Almena, también prestó su apoyo al brutal ajuste, que llevará por las nubes el precio del gas.

Becerra, feliz por el ajuste a los puntanos. Con su aval, quien paga una factura de $125 mil pasará a abonar al menos $162.500. Foto: redes sociales Mónica Becerra.



La diputada de La Libertad Avanza le toma el pelo a la ciudadanía. En medio de un escenario económico que asfixia a las familias, Becerra salió a "festejar" en sus redes sociales el avance del dictamen que pretende dar de baja la ampliación del régimen de Zona Fría efectuada en 2021.



Para muchos, la provocación implicó una verdadera burla para la gente que ya no sabe cómo hacer para pagar los impuestos o llegar al 15 de cada mes. Mientras ella disfruta de una realidad privilegiada, hambrea al rebaño con decisiones que se toman a espaldas de la necesidad social.

Becerra, contenta. El rebaño, hambreado. Foto: redes sociales Mónica Becerra.



Hasta el momento, el beneficio de la Ley 27.637 incluía a todos los departamentos de San Luis (a excepción de Ayacucho), alcanzando a unos 100 mil usuarios y cubriendo al 70% de la población provincial. Con la reforma que impulsa el oficialismo nacional y sus aliados, la estructura de subsidios se desmantelará para las zonas ampliadas.



El impacto será inmediato y devastador: las boletas y las garrafas se incrementarán entre un 30%, mientras que será un 50% para los hogares que hoy gozan del subsidio por condiciones socioeconómicas. ¿Cómo harán los puntanos para pagar el servicio? Eso es lo que menos les importa a Becerra y Almena.



San Luis, que había logrado ser incorporada íntegramente al beneficio, queda a la intemperie por el voto de sus propios representantes.