El partido de Luis Giraudo toma distancia de los otros espacios políticos

Entre los referentes del nuevo partido llamado Movimiento Multisectorial Provincial (MMP), que encabezan Luis Giraudo y Laureano Landaburu, reina como un apuro, que ya es indisimulable, en tratar de diferenciarse de otros espacios, en especial de “Mercedinos por el Cambio” y “Sanluiseños por el Cambio” (Frente Nuevo), que tiene entre otras caras visibles a José Giraudo.



“Nosotros no tenemos nada que ver. Ellos son una cosa y nosotros otra. Y, para que quede bien en claro, como separando la paja del trigo, Luis Giraudo no pertenece al Frente Nuevo porque tiene su propio partido, es el apoderado general y la presidencia está en manos de Laureano”, describió con simpleza una fuente del espacio recientemente conformado.

Luis Giraudo, en un encuentro con vecinos. Foto: redes sociales.



Precisamente, hace un año cuando comenzó a gestarse el MMP, el primer paso que dio Luis Giraudo fue alejarse del Frente Nuevo. “Presentó la renuncia, asumió la conducción de su propio partido, que —vaya detalle— no integra la coalición instalada en el gobierno provincial”, especificó el vocero.



Desde entonces, el kinesiólogo (actual secretario de Personas con Discapacidad) junto a su equipo están dedicados a cumplir con todos los formalismos ante la Justicia Electoral con vistas a la contienda electoral 2027.



Mientras se cubren todos los pasos legales, Luis Giraudo no ha dejado de frecuentar los sectores más vulnerables de Villa Mercedes y de recorrer las distintas barriadas. También ha mantenido encuentros con integrantes de distintas organizaciones.



“En los diálogos que se han dado y ante las consultas que le hicieron, ha sido claro que aspira a conducir la Intendencia de Villa Mercedes. Y pedidos formales para su candidatura ya ha recibido”, completó la fuente del MMP.

