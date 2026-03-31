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Luis Giraudo, apoderado del Movimiento Multisectorial Provincial (MMP)

Con el armado legal en marcha, el movimiento comienza a tejer alianzas de cara al 2027.

Por redacción
| Hace 3 horas
Luis Giraudo.

El Movimiento Multisectorial Provincial continúa armando la estructura legal para participar de las elecciones generales del 2027. 

 


Una de las últimas novedades fue la designación de Luis Marcelo Giraudo como Apoderado General y la ratificación de la abogada Sabrina Griselda Ribeiro en la función de Apoderada Legal.

 


La presentación de Giraudo como apoderado general del partido ante la Justicia Electoral formalizado por el presidente del espacio, Laureano Landaburu.

 


Giraudo y Ribeiro cuentan ahora con facultades de representación institucional y legal, pudiendo actuar en forma conjunta o indistinta en nombre del partido ante la Justicia Electoral y demás organismos públicos o privados.

 


Landaburu, en diálogo con medios de Villa Mercedes, confió que han sido invitados a dialogar con distintos espacios políticos con vistas a los comicios del año próximo.

 


Giraudo, actual secretario de Personas con Discapacidad del gobierno provincial, no ha negado sus intenciones de estar en la grilla de partida para la carrera que definirá el próximo intendente de Villa Mercedes.

 

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