“El Caburé”: Oviedo insiste en que lo denunciaron “para cubrir a varios” y cruzo a Poggi

Patas de la mesa chica: el gobernador Claudio Poggi junto a Ricardo Bazla y el vicegobernador Ricardo Endeiza. El primo del vice está implicado en "El Culebrón" de El Caburé.

El escándalo llamado “El Caburé” sigue en ebullición. Tras el procesamiento del exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión Ricardo André Bazla por siete delitos ya que bajo su responsabilidad estaba la cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares y que fue robada (con destino incierto), se siguen sumando testimonio que ponen en jaque a varios componentes de la estructura del gobierno provincial y “colaboradores de confianza” del gobernador Claudio Poggi.

En recientes declaraciones de Darío Oviedo Helfenberger, que manifiesta que fue objeto de una falsa denuncia que le hizo su ex jefe Bazla, volvió a puntualizar que hubo una maniobra delictiva para perjudicarlo a los fines de “proteger a otros involucrados y ‘salvar’ acuerdos privados”.

Asimismo, de la prueba aportada por los representantes de los productores que sembraron en el establecimiento de Dupuy, se insistió en visibilizar que “el ideólogo, quien daba las órdenes y quien ordeno llevar a cabo la conducta ilícita (desaparición del maíz) fue Víctor Endeiza, cumpliendo funciones como Fiscal de Estado”.

“Estrategia de encubrimiento”

El exfuncionario y primer procesado en escandaloso caso, que en su defensa manifiesta que “sólo cumplió órdenes y indicaciones de Endeiza y Bazla”, salió al cruce del gobernador Claudio Poggi al sostener hay una fuerte contradicción con la postura oficial

El ex director de Legalidad y Ética Pública, afirmo: "Poggi dice que no se cubre a nadie, pero la falsa denuncia de Bazla fue para cubrir a varios. Está desinformado él Gobernador y me parece gravísimo que desconozca él contenido de la falsa denuncia. Con instrumentos falsos se me pretendió endilgarme responsabilidades que nunca fueron propias”.

Y sobre el trasfondo de la "falsa denuncia", Oviedo fue más allá y sostiene que la denuncia inicial de Bazla en su contra fue una maniobra para proteger a otros involucrados y "salvar" acuerdos privados.

Tachar, borrar y cambiar

Oviedo Helfenberger, además pregunta:

“¿Sabrá él Gobernador, que hay un convenio antedatado firmado por su Ministro Trombotto y Bazla?

¿Sabrá él Gobernador que se hizo burdamente una resolución falsa para determinarme responsabilidades que es trucha?

Mientras el gobernador insiste en la transparencia y la falta de cobertura, la defensa de Oviedo argumenta que la estructura de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión se utilizó para desviar la responsabilidad hacia mandos inferiores.

Es abrumadora la evidencia existente en la causa en relación a que el hecho existió, al punto que el propio gobierno, tras meses de negacionismo, a través de sus representantes lo reconocieron en conferencia de prensa y en distintos medios.

La pirámide de responsabilidades

Por otro lado, uno de los abogados denunciantes indicó que “claramente surge de la prueba aportada en la causa que el ideólogo, quien daba las órdenes y quien ordenó llevar a cabo la conducta ilícita fue Víctor Endeiza, cumpliendo funciones como Fiscal de Estado. También Ricardo Andrés Bazla quien impartió directivas a Darío Oviedo y utilizo su función para llevar a cabo la conducta delictiva denunciada, aprovechando un supuesto convenio de colaboración con Federico Trombotto ( ministro de Producción a cargo del área de Campo), a los fines de sustraer el maíz de “El Caburé”, quien además tenía pleno conocimiento de todo lo obrado tal lo manifestó en entrevistas aportadas en la investigación, donde reconoce la existencia del cereal y la voluntad de cosecharlo”.

“Poggi debe informarse y Bazla hacerse cargo de sus responsabilidades, que incluye haber hostigado a sus propias funcionarias que valientemente dijeron la verdad. Han llegado a ofrecerle cargos a testigos para que declararán en mí contra y que también valientemente lo dijeron. No se enteró él Gobernador de esto”, planteó Darío Oviedo Helfenberger implicado en la causa de "El Caburé”.

Este caso se ha transformado en uno de los culebrones más trascendentes de la Justicia de San Luis y que entre otras ramificaciones, ha puesto en situación de escándalo al Superior Tribunal de Justicia porque uno de los sospechados es el ministro Víctor Endeiza, de “licencia” en el cargo de camarista de la Segunda Circunscripción Judicial.