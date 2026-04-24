El robo del siglo: firme teoría sobre la “desaparición” de la millonaria cosecha de maíz

“A la cosecha de maíz (valuada en más de 2 millones de dólares) la hicieron desaparecer entre Víctor Endeiza, Ricardo André Bazla y Francisco Anselmi, con un plan orquestado y maquinado por Diego Amondaraín (hermano del ministro Gonzalo Amondaraín) con la colaboración de Darío Oviedo Helfenberger y, después, apareció Federico Trombotto falseando pruebas con Bazla”.

Esa es la hipótesis que sostiene el abogado Pascual Celdrán, ahora exabogado en la escandalosa causa “El Caburé” que jaquea al gobierno de Claudio Poggi y que puso en “situación de escándalo” al Superior Tribunal de Justicia de San Luis, ya que uno de sus integrantes es señalado como implicado en el millonario robo.

La millonaria cosecha de maíz del establecimiento “El Caburé” se perdió como por arte de magia a mediados del 2024, después que el gobierno de San Luis lo expropiara en un procedimiento donde tuvo mucha exposición el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Juan André Bazla.

Como consecuencia de ello, hubo una denuncia de Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo, los productores que fueron desalojados lo que derivó en una causa por el robo de la cosecha valuada en unos 2 millones de dólares.

El juez del caso es Alfredo Cuello y el fiscal Leandro Estrada, funcionario que es blanco de fuertes cuestionamientos por parte de Celdrán. “Cubre a los que roban, que son personas de la alta esfera del gobierno de San Luis, que han desapoderado a mi cliente del maíz, que han entrado al campo sin autorización y que se han llevado otras pertenencias como los aires acondicionados”, insistió esta semana en diversos programas periodísticos.

Sin pelos en la lengua

Celdrán, tras haber hecho pública su renuncia como representante del productor Enrique Vaira, uno de los demandantes contra el Estado provincial, dijo que su decisión es porque siente “vergüenza por la manipulación que se está haciendo de la justicia”.

“Es vergonzoso lo que está sucediendo con este caso, es algo así como luchar contra la corriente, estamos frente a una mafia, una cofradía de delincuentes inescrupulosos”, sostuvo en declaraciones a un medio radial.

El exquerellante confirmó que hay toda una estrategia para no dar con los culpables.

“Lo de Estrada es vergonzoso”

Al evaluar el desempeño del fiscal Estrada consideró su accionar “como una vergüenza pública y un agravio muy grande a su cargo; hace una defensa acérrima de todos los funcionarios del gobierno involucrados, de Balza y critica al juez de Garantías (Alfredo Cuello) que muy bien había ampliado la formulación de cargos”.

Atribuye la posición que tiene Estrada a las consecuencias de una visita y fuerte discusión (la escuchó todo tribunales) que tuvo con el procurador general Sebastián Cadelago Fillippi que, a los gritos, le exigió que se dejara de jode con los funcionarios. Todos saben que Estrada le respondió que no hay formas de esquivar la causa, porque están llenos de pruebas”.

Por eso, en la audiencia en la que se trató la apelación de Bazla a los ocho delitos que le imputan, el fiscal Estrada se paró del lado de la postura del exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión. “Podría haber disimulado un poco, porque lo que se transmitió es el mensaje de que somos impunes y que no nos importa las consecuencias”.

Y, agregó que por eso “el abogado de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, también defiende férreamente en el proceso a Ricardo Bazla, quien a ojo del fiscal (Estrada) cometió un fraude en contra del Estado, una locura”.

“Todo esto me cansó, no se puede remar contra la corriente. Mi cliente ya está desprotegido, no se puede luchar contra el poder. Esto es muy triste”, fustigó Celdrán que además se aventuró a señalar que una vez conocida la resolución del Tribunal de Impugnaciones, “cuando se haga la audiencia de control de acusación, si la querella va con un acusación distinta a la del Ministerio Público Fiscal, el que dirime es el procurador general Cadelago Filippi que ya está claro que lo hará por la conducta de Estrada que está protegiendo a los altos funcionarios del gobierno de San Luis”.

Y, continuando con esa presunción, Celdrán expresó que está más que claro que “el procurador general lo que quiere es proteger, por amiguismo”, a ex fiscal de Estado y miembro del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza.