Atacó a un vecino con una llave cruz: lo condenaron a 3 años en suspenso

Un vecino de San Francisco del Monte de Oro fue condenado a tres años de prisión en suspenso por atacar a otro hombre con una llave cruz y como consecuencia de las graves lesiones que le ocasionó estuvo al borde de la muerte.

La sentencia surgió de un juicio abreviado que se llevó a cabo en los tribunales de San Luis, en cuyo transcurso el imputado de apellido Jofré admitió su responsabilidad y además aceptó la reparación económica de 200 mil pesos a favor de la víctima que le impuso la jueza Eugenia Zabala Chacur.

El incidente ocurrió el 13 de diciembre de 2025 en una estación de servicio de San Francisco del Monte de Oro, donde el acusado golpeó con puños y patadas a su contrincante. La situación se agravó cuando, con la víctima ya reducida en el suelo, Jofré tomó una llave cruz de su vehículo y continuó atacándolo, provocándole lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

“La investigación permitió acreditar la autoría del imputado a partir de múltiples elementos probatorios, entre ellos testimonios de testigos presenciales, informes médicos que constataron la gravedad de las lesiones, registros fílmicos del lugar y el secuestro del elemento utilizado en la agresión”, destaca el parte de prensa del Poder Judicial.

La Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 6 de la Primera Circunscripción Judicial, Linda Maluf, solicitó la homologación de un acuerdo de juicio abreviado para que Jofré sea condenado a tres años de prisión en suspenso, como autor del delito de lesiones graves.

La audiencia de juicio abreviado se llevó adelante ante un Tribunal unipersonal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, presidido por Zabala Chacur.

Durante la misma, el imputado —asistido por su defensor, Diego de la Cruz Domínguez— manifestó su conformidad con el acuerdo, reconociendo su responsabilidad en los hechos y aceptando la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, la víctima también prestó su conformidad con el procedimiento abreviado.

En este contexto, la magistrada le advirtió al imputado que, en caso de homologarse el acuerdo, deberá cumplir una serie de pautas de conducta, entre ellas fijar domicilio, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y someterse al control correspondiente durante el plazo de la condena. De no hacerlo, podría pasar a cumplir la condena en el Servicio Penitenciario.

Maluf señaló que, al momento de fijar la pena, se valoró como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado, mientras que como agravantes se consideraron la violencia desplegada, el uso de un objeto contundente y el riesgo de vida generado a la víctima.