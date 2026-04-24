Postal del ajuste: el barro que Poggi no pudo ocultar en su gira

Hay imágenes que valen más que mil discursos oficiales y cientos de fotos de protocolo. En San Francisco del Monte de Oro, el paisaje no fue el de las postales turísticas, sino el de calles convertidas ríos y baches profundos, un escenario que el gobernador Claudio Poggi tuvo que ver con sus propios ojos durante su reciente visita a la localidad.



La arteria, completamente destrozada por el agua y el abandono, se volvió el símbolo involuntario de una crisis que golpea a cada pueblo de la provincia. Mientras la comitiva oficial recorría la zona en el marco de la "gira institucional", la realidad de los vecinos de San Francisco se impuso: calles intransitables, falta de obra pública básica y una desinversión que duele.



Municipios entre la espada y la pared



La situación de San Francisco no es aislada y no es un problema de directa responsabilidad de la Comuna. Es el síntoma de una enfermedad que recorre San Luis: la asfixia financiera de los municipios.



Con las arcas vacías, los intendentes apenas logran cubrir la masa salarial, dejando de lado tareas elementales como el mantenimiento vial, el pavimento o las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo local.



Sin recursos propios y con la coparticipación estancada, las localidades dependen enteramente de una provincia que ha decidido cerrar el grifo de la obra pública.



Un silencio que avala el ajuste



Lo que más indigna a los vecinos no es solo el estado de las calles, sino la postura política del Ejecutivo provincial. Mientras el Gobierno nacional profundiza un ajuste que castiga directamente a las provincias y sus habitantes, la gestión de Poggi no solo evita el reclamo de fondos, sino que parece avalar la sintonía de los recortes.



Ver al Gobernador frente a una calle devorada por el barro debería haber sido un momento de reflexión sobre las prioridades de gestión. Sin embargo, para muchos, es solo la confirmación de que el interior provincial ha quedado en el último escalón de las preocupaciones estatales.

