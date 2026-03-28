Recuperaron un automóvil que había sido robado y detuvieron a la ex pareja de la dueña

El hecho ocurrió cuando una mujer de 53 años denunció que, mientras se encontraba en su vivienda ubicada sobre calle San Martín (en San Francisco del Monte de Oro), escuchó ruidos en el exterior. Al salir, constató que una persona le sustraía su automóvil, un Chevrolet Prisma, que se encontraba estacionado en frente con medidas de seguridad colocadas.

En su exposición en la Policía, la damnificada precisó que el vehículo había sido adquirido junto a su ex pareja, un hombre de 43 años, que momentos antes le había reclamado la parte que él entiende que le corresponde.

Notificadas todas las dependencias y puestos viales de la situación del rodado, alrededor de las 2:25, efectivos de la Comisaría Seccional 11° de Villa Mercedes lograron interceptar el coche en el paraje Liborio Luna.

El automóvil era conducido por la ex pareja de la denunciante, el cual contaba con una copia de la llave del auto y quien fue inmediatamente detenido por la causa caratulada "Hurto Calificado", por orden de la Fiscalía de Instrucción N°3.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría Distrito 14° trasladaron el vehículo a la dependencia policial para ser restituido a la denunciante.

Como el caso tuvo una gran circulación en las redes, siempre aparecen los pícaros que se quieren aprovechar de estas situaciones. La mujer hizo constar en la Policía que intentaron estafarla por el rescate del auto y aseguró haber recibido comunicación con personas de otros países que solicitaron dinero indicando datos certeros del vehículo.

“Estas personas están aportadas al expediente de la causa”, detalla el informe policial.