Transparencia y la voz del vecino: así trabajará Karen Olguín Guiñazú en el Concejo

La concejala Karen Olguín Guiñazú, asumió su segundo mandato en el Concejo Deliberante de San Francisco del Monte de Oro. La joven referente del justicialismo, remarcó que abordará su trabajo en base a tres ejes principales: transparencia, control y la voz de la gente.



"Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los vecinos y vecinas. Ustedes han sido la fuerza que me impulsó durante estos cuatro años de trabajo. Un tiempo en el que asumí cada responsabilidad con la convicción de que mi deber siempre será con el pueblo, no con el intendente de turno ni con intereses particulares. Creo firmemente que un Concejo debe representar la pluralidad de pensamientos de la sociedad y no funcionar según la conveniencia de los integrantes del intendente de turno", aseveró.



Por otra parte, manifestó que los cuatro años que ya transitó en el Concejo Deliberante no fueron fáciles. Puntualizó que sus mociones fueron "sistemáticamente rechazadas", al igual que sus notas, iniciativas y proyectos. Incluso advirtió que en el último tiempo, llegó a sentir una "fuerte persecución política".



Aún así, no se desvió de su objetivo: desempeñarse con responsabilidad, bajo una representación honesta y valiente. Remarcó que nada hubiese sido posible sin el acompañamiento de un inmenso grupo de personas perseverantes y comprometidas, que dan su grano de arena diariamente, de la mano con los vecinos, construyendo propuestas y "sosteniendo valores que no se negocian".



Agradeció a Carina Paredes, Marcos Miranda, Joselo Orteu, José García, Juan Sosa, Yuli Rivero, entre otros.



Fuerte abordaje por la transparencia



De acuerdo a lo que explicitó, durante 2026 redoblará su compromiso con la gente de la localidad. Fundamentalmente, en lo que refiere al control de ingreso y egreso del Municipio, poniendo de manifiesto la obligación de que el Ejecutivo sea transparente en cada una de sus decisiones.



Para ello, presentará proyectos que establezcan mecanismos estrictos, públicos y permanentes de control financiero. Propondrá un sistema digital abierto, donde los vecinos puedan consultar cómo se gasta el dinero del presupuesto municipal.



También impulsará auditorías periódicas y la publicación obligatoria de todos los movimientos económicos. "Los recursos del Municipio no son de un gobierno, son de la gente, y la gente debe saber cómo se administran", dijo.



"Voy a exigir que el Ejecutivo rinda cuentas con claridad, sin demoras y sin excusas. Que cada acto administrativo, cada contratación y cada ejecución presupuestaria esté al alcance de los ciudadanos. La transparencia no es un favor, es un deber. Y desde este Concejo voy a trabajar para que ese deber se cumpla", pronunció.



Así, destacó que el 2026 será un año de "propuestas firmes, controles serios y compromisos".



"Mi objetivo es sencillo y contundente. Que nuestro Municipio funcione con honestidad, con responsabilidad y con respeto absoluto hacia quienes sostienen con su esfuerzo cada servicio público: nuestros vecinos. Estoy para trabajar con convicción, con diálogo y con la misma coherencia que siempre me ha guiado. Porque gobernar es servir y exige transparencia", concluyó.

