Piden ayuda para festejar el aniversario de un comedor solidario

Trabajar en un comedor y merendero con esfuerzo implica una combinación de logística, gestión de donaciones, cocina, servicio y limpieza. Todo bajo un marco de solidaridad y organización, donde se manejan recursos limitados para dar de comer y apoyar a familias vulnerables, con la dedicación, higiene y mucha coordinación que requiere para superar los desafíos diarios como la falta de insumos y la gran demanda, a menudo sosteniéndose con donaciones y el esfuerzo comunitario

Este es el caso de la labor que despliega Tamara Gutiérrez, responsable de un comedor y roperito en el Barrio República que fue abierto hace 6 años y que este viernes 12 de diciembre, a las 17:00, quiere festejar su trabajo en la comunidad con el acompañamiento de los niños que asisten diariamente.

“En todo este tiempo que venimos ayudando a los vecinos no hemos podido tener una celebración, por eso estamos buscando ayuda, para poder celebrar con todos los chicos”, confió con entusiasmo la joven solidaria.

“Durante 6 años hemos trabajado con mucho esfuerzo, porque muchas veces no alcanza lo que se tiene en la reserva, incluso nosotros ponemos de nuestros bolsillos para poder entregar las raciones para la cantidad de gente que llega a comer a diario” y a la par, también se ocupan de mantener el roperito comunitario.

El comedor, merendero y roperito de Tamara está ubicado en la manzana 17, casa 18. Su número de contacto es 2664010922. A ese celular se pueden comunicar aquellos vecinos que puedan hacer una donación. También pueden enviar un aporte al alias:recibidonacione

La lucha diaria de Tamara para alimentar a los niños se traduce en sus palabras cuando expresa: “Muchas veces no sé qué darles a los chicos en la merienda. A veces preparamos un jugo con tortitas, y lo que me produce mucha tristeza es que los niños quieren llevar merienda a su casa, pero no tengo tanta cantidad”.

“Para poder agasajar a los chicos necesitamos de todo para las meriendas y también en las raciones del comedor: las tortitas les gustan mucho a los chicos”, confiesa Tamara.

En el “Rincón de Luz” impera un ambiente comunitario donde la gente se apoya mutuamente. La empatía y compasión es sentir y comprender el sufrimiento o necesidad del otro.