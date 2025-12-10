Álvarez juró "luchar contra la corrupción" en medio de otra traición que sufrió el PJ

El Concejo Deliberante de Quines se convirtió en el escenario de una intensa disputa política. Mientras el concejal justicialista, Sergio "Peteco" Álvarez, levantó su mano para jurar que pondrá un "freno a la corrupción" municipal, la concejala Daniela Astudillo Cejas, que había entrado en segundo término por el PJ, consumó "una traición impúdica": votó a favor de la fórmula para la presidencia que propuso el oficialismo. Así, con una banca golpeada por la deslealtad y una supuesta "compra de voluntades", el Ejecutivo de los Macías se hace de una mayoría que, indudablemente, obstaculizará el diálogo.



Un juramento que dejó mucha tela para cortar



"Peteco" Álvarez asumió ante una notoria incomodidad por parte del oficialismo local. De punta en blanco, con traje y corbata, dejando entrever su pulcritud como hombre de derecho (a diferencia de otros que fueron "así nomás"), posó su mano sobre las Sagradas Escrituras y dijo: "Por los vecinos de Quines, por luchar contra la corrupción municipal, sí juro".



Sobre la frase concreta, llevó su mano al pecho, a la altura del corazón, en un claro lenguaje no verbal que selló su compromiso ciudadano.



La indignación de la familia Macías, que presenció el momento, fue indisimulable. Y, para colmo, Álvarez tuvo un amplísimo apoyo de decenas de vecinos que se acercaron para acompañarlo. Del oficialismo, habían asistido "muy pocas personas".



"Una traición inadmisible"



Daniela Astudillo Cejas entró al Concejo porque la gente votó por más del 50% al Partido Justicialista. Es decir, su lugar no lleva su nombre y apellido, es el lugar que el pueblo eligió para que el PJ fiscalice, controle los movimientos comunales. Sin embargo, lejos de toda lógica, la concejala "consumó una traición indignante", según consideraron en el justicialismo..



Nadie dice que no pueda cambiar de camiseta. Si acaso es de su antojo tirar al piso sus ideales, es libre de hacerlo. Pero lo lógico sería que diera un paso al costado, por ética y por empatía con la gente que dio su voto de confianza.



Ahora bien, la "voltereta" se dio en una instancia muy puntual. Sergio Álvarez había propuesto a Claudio Ortiz, un hombre del peronismo, para que ocupe la presidencia del Concejo. Sin embargo, Astudillo Cejas votó lo contrario: apoyó la moción para la fórmula propuesta por el poggismo (por Emilio Amaya, quien hasta hace poco simpatizaba con el PJ, y Rosa Ruiz). Algo incongruente. Todo quedó en actas y ese hecho es lo que ahora está en el ojo de la tormenta.



"Vanesa Ozan, quien estaba en la lista de candidatos, está pidiendo la banca por la indisciplina partidaria de Astudillo Cejas. Las bancas corresponden al partido y el tribunal la va a intimar para que haga el descargo correspondiente. Luego se evaluará para recuperar la banca, para que sea ocupada por Ozan. La gente votó para que ese lugar sea del PJ, no votó para el oficialismo. Ya se comunicaron desde el PJ de San Luis".



La rabia familiar



El acto de traición de Astudillo Cejas fue tan grande, que la propia familia pidió disculpas públicas. "Compañero Sergio, te deseo éxitos por el bien de Quines, de sus vecinos y de nuestra provincia, en esta nueva etapa de tu vida política y de ese maravilloso grupo que te acompaña y a los cuales, por tu intermedio, mando un fuerte abrazo, repudiando la traición al pueblo de Quines de mi sobrina, la concejal electa Daniela Astudillo Cejas", escribió Juan Carlos Cejas en redes sociales.



Un escenario que se complica



Álvarez remarcó que el PJ tenía cinco concejales. Pero poco a poco, la Comuna "compró" voluntades. El primero en dejar el espacio fue Emilio Amaya, quien aunque no era afiliado al Justicialismo, simpatizaba con el espacio y entró al Concejo por el PJ. Ya en las elecciones de octubre, dejó entrever su simpatía con los libertarios y, por sus maniobras, todo indica que ya es parte de la familia oficialista.



Ahora, Astudillo Cejas se suma al listado de traidores, consumando un acto de "transfuguismo político". "De esta forma, el Concejo queda con tres concejales del PJ, tres del oficialismo y Amaya, que responde al Ejecutivo de los Macías, donde aprobaron todas las obras que no están realizadas. Él era presidente y permitió todo, avalando presupuestos a libro cerrado, sin ninguna obra realizada", aseveró Álvarez.



Sin embargo, más allá del escenario que posiciona con una clara ventaja al oficialismo, Álvarez junto a Adela Nasif y Claudio Ortiz, trabajarán "incansablemente por los intereses de la gente".



Bajo la sombra "corrupta" y sin bono de fin de año



Álvarez insistió que el presente de Quines es lamentable, con un Ejecutivo que lo único que ha hecho en el año es "comprar concejales". "No hacen obra pública, los empleados municipales están por debajo de la línea de la pobreza, los contratados cobran $50.000 por semana. Al día de hoy, no han pagado el bono de fin de año", cuestionó.



"La Municipalidad recibe tres coparticipaciones en el mes. El Gobierno le entregó $250 millones en abril, que se lo regaló porque no se descontó en la coparticipación, para hacer cuadras de asfalto. Y la factura, que hace una empresa de Quines, es de $85 millones. Está faltando mucha plata. Los concejales van y aprueban ese balance a libro cerrado. La bronca de la gente se vio en las urnas, quieren ponerle un freno a la impunidad", concluyó.

