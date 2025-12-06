Poggi repite su libreto: evadió preguntas y dejó más dudas que certezas

El jueves, a la salida de un acto, el gobernador Claudio Poggi volvió a desplegar su repertorio: sonrisa de utilería, tono sobrador, aire de compadrito de bar y esa mezcla de gestos y muletillas que lo hacen parecer más un personaje ensayado que al titular de la primera magistratura. Todo eso para no responder lo que se le preguntó.

El disparador fue claro: ¿quién filtró el video donde se ve a Sergio Freixes entrando al Servicio Penitenciario Provincial con un colchón? La pregunta era directa. La respuesta, no. Poggi amagó, retrocedió y terminó diciendo que hablar de eso “reduce el tema”, que “no hay que perder el eje” y que no sabe quién lo filmó. Evadir sin parecer que evade: su especialidad.

El problema es que la vara no es pareja. Porque Zavala —también condenado, también alojado en la penitenciaría, también ingresando por los mismos pasillos— no tuvo cámaras encima. No hay video filtrado, no hay colchón, no hay imágenes. Nada. ¿Será porque la esposa de Zavala es funcionaria del propio Poggi?

La pregunta quedó flotando. Nadie en la escena la dijo en voz alta, pero todos la pensaron.

La incomodidad creció cuando un cronista le recordó algo aún más áspero: así como Zavala tiene vínculos en este gobierno, Poggi también fue funcionario del gobierno del que ahora intenta despegarse. Entonces, entre sonrisas forzadas, él ensayó otra huida:

—No, yo era diputado.

La corrección técnica no cambia la historia. En los ‘90, cuando Ricardo Mollo cantaba aquello de “hace que hace y no hace, dice que hace y no dice”, Poggi estaba adentro del mismo engranaje político. Lo supo tener de jefe. Y eso, él lo sabe.

En ese clima espeso, buscando alejarse del pasado sin hacerse cargo del presente, Poggi dejó deslizar otra frase que sumó más sombra que claridad. Ante la insistencia por el rol del exgobernador, terminó preguntando con una sonrisa torcida:

—¿Ustedes piensan que a Freixes se le ocurría a él hacer eso?

Lo dijo sin nombrar a nadie, fiel a su estilo. Se movió en esa jerga de película de Scorsese o Tarantino, como si hablase de “El Jefe” de un clan y no de la política puntana. Un acting que intenta ser firme, pero queda en pose.

Mientras tanto, Freixes está preso, Zavala también, y la Justicia —según él— tardó 20 años por la feria judicial. Poggi volvió a explicar los días, las cuentas, las demoras, como si repetir números alcanzara para diluir lo evidente: algunas imágenes se filtran y otras no. Algunos nombres se dicen y otros se insinúan. Algunas responsabilidades se reconocen y sobre las acusaciones que el propio Poggi quiere hacer empuja a que las diga un cronista.

Porque eso también pasó: Poggi insinuó, retaceó la palabra y terminó obligando a un periodista a completar la frase que él no quiso pronunciar.

Otra vez, el gobernador eligió contestar sin contestar. Hacer que hace y no hacer. Decir que dice y no decir.