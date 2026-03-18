Bartolomé Abdala: "Otro ejemplo de la doble moral de Claudio Poggi"

A través de sus redes sociales, el senador nacional y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lanzó una dura crítica dirigida al gobernador de San Luis, Claudio Poggi. Bajo la consigna de denunciar una "doble moral" gubernamental, el legislador nacional contrastó los recientes gastos de gestión en Capital Federal con el discurso que el oficialismo provincial sostiene respecto al desarrollo productivo local.



Abdala puso el foco en un evento reciente que despertó polémica: "Mientras el gobernador organiza en Buenos Aires un almuerzo de 43 millones de pesos, que viene del esfuerzo de cada contribuyente, sus propios diputados en San Luis repiten livianamente el eslogan de ‘nunca más a la promoción industrial’", disparó el senador.



Para Abdala, esta postura resulta contradictoria, señalando que el régimen de promoción industrial fue, históricamente, el motor que permitió a San Luis desarrollarse y generar miles de puestos de trabajo genuinos.



Según marcó, es inaceptable que se pretenda atraer inversiones con gestos de marketing mientras se "dinamitan" las herramientas que hicieron posible el crecimiento productivo de la provincia.



"La industria no se declama en un salón de almuerzos ni se construye con gestos de marketing político: se sostiene con decisiones, con convicción y con políticas públicas claras", sentenció.



La arremetida de Abdala no se limitó a la gestión actual, sino que también apeló a la memoria histórica sobre el desembarco de Poggi en la política puntana. Recordó que el actual mandatario llegó a la provincia de la mano de un grupo empresario al que, según sus palabras, "dejó rápidamente para encontrar refugio en la comodidad del sector público".



El senador subrayó que dicho grupo empresario ya no opera en San Luis, vinculando su salida a la ausencia de políticas que protejan y promuevan la actividad productiva.



"Los hechos hablan por sí solos", concluyó.