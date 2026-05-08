Abdala arremetió contra Poggi tras el recorte de ministerios: "¿Quién devuelve el dinero?"

La aparente búsqueda de eficiencia administrativa en San Luis ha destapado una olla a presión política que amenaza con fracturar definitivamente los puentes de la "convergencia".



Luego de que el gobernador Claudio Poggi dispusiera la eliminación de diversas áreas de gobierno bajo el argumento de una reestructuración necesaria, las críticas no tardaron en llegar.



El golpe más duro provino de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza el costo económico y político de estos años de gestión.



"Casi 900 días han pasado para que el Gobernador Poggi finalmente admita lo que todos sabíamos: su gestión tiene estancada a nuestra provincia", disparó Abdala. Para el senador, la renuncia en masa del Gabinete y la poda de ministerios y secretarías no es un gesto de austeridad, sino la confirmación de un "fracaso que nos costó carísimo".



Las cifras del "despilfarro"



El análisis presentado por Abdala pone el foco en los recursos ejecutados entre 2025 y lo que va de 2026. Según los datos difundidos, la inversión en organismos hoy extintos como Ciencia e Innovación, Ambiente y Logística representa una pérdida millonaria para las arcas provinciales:



Ejercicio 2025: Se destinaron $17.000 millones a estas áreas.

Primer cuatrimestre 2026: Se ejecutaron otros $4.500 millones antes de su disolución.

Total: Una cifra cercana a los $21.500 millones que, en palabras del legislador, fueron dilapidados en estructuras que resultaron ineficientes.



Un escenario de quiebre político



La virulencia del mensaje de Abdala evidencia que la crisis no es solo presupuestaria, sino profundamente política. La "convergencia" que llevó a Poggi al poder parece haber llegado a un punto de no retorno. El interrogante "¿Quién les va a devolver ese dinero a los sanluiseños?" resuena como un eslogan de ruptura frente a la gestión oficialista.



Finalmente, el referente de La Libertad Avanza lanzó una advertencia de cara al futuro inmediato: exigió que el ahorro generado por este recorte no se desvíe hacia la "politiquería de campaña" y propuso que los fondos sean destinados a una baja de impuestos para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.