"No es una licencia, es una huida": Abdala fustigó contra Bazla en las redes

Bartolomé Abdala, senador nacional y presidente provisional del Senado, disparó fuertes críticas en las redes sociales contra el titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla. "No es una licencia, es una huida", tituló en su publicación.



Según opinó, Bazla no pidió licencia, sino que "salió despavorido" y remarcó que, aunque oficialmente pretendan mostrar la situación como un apartamiento voluntario, la realidad es que "no vuelve más".



"Cuando la Justicia avanza, el relato de la transparencia se cae a pedazos. El fiscal Leandro Estrada acaba de pedir su indagatoria por defraudación al Estado en la causa 'El Caburé'. Ante la contundencia de los hechos, desde el entorno del gobernador le exigieron dar un paso al costado para intentar esconder bajo la alfombra un escándalo institucional gravísimo", remarcó.



"Resulta inaceptable la hipocresía de esta gestión. Mientras el oficialismo se dedica a presionar a fiscales y jueces para apurar causas a su conveniencia, el funcionario que debía garantizar el control y la honestidad termina acorralado por sospechas de corrupción y huyendo por la puerta de atrás", agregó.



El legislador insistió en que no se puede tolerar que quienes llegaron prometiendo transparencia, "huyan" cuando la Justicia los llama a rendir cuentas.

