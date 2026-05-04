Tras las acusaciones, el padre de Guadalupe grabó un duro video

En lo que pareció una respuesta directa a la madre de Guadalupe Lucero -quien pidió que se investigue al abuelo paterno por la desaparición de la nena-, el padre de la menor, Eric Lucero, grabó un vivo en las redes sociales en la que separó las causas. “No creo que tenga que ver una cosa con la otra”, señaló.

En más de 20 minutos, el hombre, mirando a la cámara, se lanzó contra la madre de Guada, contra la abogada de la familia, contra el periodismo y contra la Justicia. Aunque repitió en varias ocasiones que no quiere defender a nadie, señaló que su padre, Roque Lucero, estaba con él al momento de la desaparición de la nena. “Estábamos mirando el partido de Argentina y Chile”, sostuvo.

El objetivo central del video publicado por Eric fue separar la causa de abusos al que fue sometido su padre de la que se cursa para tratar de encontrar a su hija. “Me duele que quieran cerrar el caso de mi hija por la de mi papá”, dijo el padre de Guadalupe, quien en un momento de la grabación dijo que el hostigamiento social hacia él es “increíble”.

Pero los mayores dardos de Lucero fueron hacia Yamila Cialone, la madre de Guadalupe. “No puedo creer que sea tan cizañera”, dijo Eric, quien recordó que al momento de la desaparición la nena estaba “al cuidado de su madre y de su familia”.

Muy repetitivo en algunos conceptos, el hombre dijo que nunca se va a esconder porque “no tengo por qué hacerlo” y repitió que no es su intención defender a su padre, con quien aclaró que no tiene tanto vínculo como antes.

“No voy a tapar lo que hizo mi papá, porque es algo que no me incumbe”, dijo el hombre que en ese punto también diferenció una causa de otra. Recordó que su familia recibió más de 16 allanamientos en busca de Guada y que Roque fue parte de la búsqueda, por más que ahora la madre y la abuela materna de la nena digan lo contrario.

En el video, Lucero dedicó algunos minutos a Carolina Poma de Otegui, la nueva abogada de la causa, a quien acusó de buscar reconocimiento gracias a la causa de su hija. “Es joven, se recibió hace poco y ¿qué mejor manera de hacerse conocida que de esta manera”, se preguntó.