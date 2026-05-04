Mientras suma amigos en el gobierno, Poggi dice que reducirá los ministerios

El gobernador Claudio Poggi anunció vía X que en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto de ley para reducir “las estructuras ministeriales”, en contradicción con las contrataciones de amigos y familiares que continúan su ingreso a la administración pública. El último de esa larga lista fue Alberto Ferraro, hijo del tres veces intendente de La Carolina y primo del ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez, quien ocupará un lugar en el Tribunal de Cuentas.

El entramado familiar y amistoso en la administración de Claudio Poggi es difícil de aclarar debido a la gran cantidad de funcionarios que mantienen vínculos entre sí. En medio de ese nepotismo encubierto, el gobernador anunció que es “imprescindible seguir reduciendo las estructuras ministeriales”.

“Hace 1058 días que me eligieron como gobernador para que genere un cambio en la provincia”, escribió el primer mandatorio con su capa de superhéroe flameando al viento. De inmediato señaló que “desde ese momento, quienes perdieron y gobernaron la provincia hicieron todo lo posible para dejarla peor”.

A 857 días de iniciada su gestión, Poggi consideró en un tuit del domingo que “hoy es un momento, para que nos volvamos a reorganizar (sic) y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio”.

La larga introducción que hizo el representante del Ejecutivo Provincia tuvo como fin una frase que le gusta mucho decir: “La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad”. En su mensaje, Poggi omitió mencionar a la gran cantidad de familiares que tiene en el gobierno.

Una de las primeras reacciones en ese sentido fue la de Fernando Gatica, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que hizo su catarsis por la misma red social. “Si hubieran cumplido con el artículo 2 de la Ley 1164 de Emergencia económica y no hubieran llenado Terrazas de familiares y amigos y amigos de los parientes quizás les cerrarían los números. Están mintiendo y armando un relato, empezaron con la campaña 2027”, espetó.

Gatica se preguntó si la conclusión de Poggi casi a la mitad de su mandato no es el reconocimiento de que el plan económico provincial falló. “¿Quiere decir que a pesar de haber ajustado a los empleados públicos como nunca se hizo en la historia, hacerles perder más de la mitad del poder adquisitivo fue en vano?”, cuestionó.

Aunque no las anticipó, el gobernador anunció también que en los próximos días enviará a la Legislatura “una batería de acciones” para generar inversión privada.