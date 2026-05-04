Mucho sol y poco viento en los primeros días laborables de mayo

La primera semana laboral de mayo tendrá días agradables, con sol, y temperaturas máximas que superarán holgadamente los 20 grados. El viento será leve y no hay lluvias anunciadas por la Red de Estaciones Meteorológicas.

El tiempo, entonces, continuará con su tranquilidad del fin de semana, con un lunes que incluso mostrará un leve ascenso de la temperatura y el cielo despejado durante todo el día en toda la provincia. Las temperaturas mínimas van a promediar los 6 grados y las máximas lo harán en torno a los 24.

El martes se prevee que continúe el buen tiempo con poco cambio de le temperatura, aunque el cielo presentará algunas nubes aisladas. La temperatura mínima subirá a 8 grados y habrá brisas variables en diversas direcciones.

La mitad de la semana llegará al pico de calor, con 25 grados de máxima y 8 de mínima, aunque el viento será el predominante, del noreste.