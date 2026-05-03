“En esta Villa hay lugar para todos” y “es el Cristo que convoca a todos”

“Todos, todos y todos”. Invocando a esta frase del Papa Francisco, el obispo de San Luis monseñor Gabriel Barba destacó la multitudinaria convocatoria que tiene la festividad de Villa de la Quebrada. “Esta frase me hace acordar a lo que pasa en la Villa de la Quebrada, donde hay lugar para todos. Es el Cristo que convoca a todos y de distintos niveles”, sostuvo durante la misa que como se llevó a cabo en las puertas de la parroquia.

Entusiasmo y conmovido por las expresiones de fe que observó a lo largo de “los tres días de gracia”, monseñor Barba puntualizó que los fieles con su concurrencia “todos los años le dicen sí a este Señor que nos espera” y “le pedimos que Jesús reine en nuestros corazones”.

Tras la misa, una multitud acompañó al Santo Cristo de la Quebrada en su tradicional recorrida por el pueblo. Los devotos que no se sumaron a la interminable columna lo saludaron agitando sus pañuelos, arrojando flores o simplemente con sus crucifijos en alto esperando la bendición.