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Fue en Lafinur y España

Gran locreada: un plato solidario y caliente que llegó a cientos de puntanos

El encuentro popular, que se llevó a cabo en coincidencia con el Día de los Trabajadores, fue organizado por diversas organizaciones sociales y contó con el acompañamiento de espacios políticos.

Por redacción
| Hace 3 horas

Cuando miles de personas se congregaban en el Santuario del Cristo de la Quebrada para pedir por “Pan y Trabajo”, en la ciudad de San Luis un grupo de organizaciones sociales y políticas se juntaron en una jornada tan emblemática como el “Dia de los Trabajadores” para asistir a los más necesitados con una gran locreada.

 

Bajo el lema “Lucha, resistencia y solidaridad”, se desarrolló esta olla popular que tuvo lugar en la Avenida Lafinur y España, a poca distancia del espacio conocido como “El Trueque” y de la ex estación de trenes.

 

La militancia de diversas agrupaciones como ATE, UDA, FETIA, CTA Autónoma, el Movimiento Evita, Libres del Sur, Corriente Clasista y Combativa, Corriente Nacional “Agustín Tosco”, partido Techo, Tierra y Trabajo, PC y el Frente Patria Grande, entre otras agrupaciones, fueron los responsables de elaborar al tradicional plato de comida que llegó a cientos de personas. Concejales y dirigentes justicialistas también acompañaron la realización de este encuentro.

 

 

Acompañando a los que más necesitan

 

“Estamos en una nueva jornada de lucha y de reflexión. En este 1° de Mayo tenemos pocas cosas para festejar lo que obliga a unificar las luchas en repudio al gobierno nacional de Javier Milei y frente a una preocupante situación que se da en San Luis, con un gobernador que decidió empobrecer a los puntanos”, expresó el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

 

Por su parte, Lucas Mirábile de “Patria Grande”, se mostró por el alcance y concentración que tuvo la locreada. “Estamos acompañando a los que más necesitan y mientras más seamos, mejor. Le estamos dando batalla a los que vienen a deshumanizar”, reflexionó.

 

“Estamos muy felices por la gran concentración que tuvo la locreada, porque se logró con el aporte de todos los compañeros, que la gente se llevara este plato de comida que mucho hace falta hoy”, cerró Gatica.

 

La actividad militante fue acompañada por la denominada “Feria Humana” que incluyó talleres y un roperito solidario. La dirigencia de Patria Grande informó que la feria se repetirá el 30 de mayo en la plaza del barrio 1° de Mayo y que posteriormente activarán la “Brigada de Calle” para asistir ante el rigor de las bajas temperaturas a las personas que están en situación de calle.

 

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