Villa de la Quebrada y Renca: agenda para los días centrales de fe y tradición

Los fieles vivencian las jornadas más importantes de ambas celebraciones. Foto: El Diario/Santuario Divino Señor de Renca.

Las festividades más importantes de la región entran en su etapa decisiva. Como cada año, el 3 de mayo será el punto de encuentro donde la devoción de miles de peregrinos convergerá en Villa de la Quebrada y Renca. Ambas celebraciones, que atraen a fieles de diversos puntos del país, contarán con la participación de monseñor Gabriel Barba para presidir las ceremonias principales.



Villa de la Quebrada: clamor por el trabajo y procesión de antorchas



En la "Capital de la Fe", la actividad es incesante. Este viernes 1 de mayo, el eje estuvo puesto en las misas por los trabajadores y el pedido de empleo, con celebraciones a las 7, 9, 11, 15, 17 y 19 horas. Además, hubo Vía Crucis guiados cada hora y una Adoración al Santísimo prevista para las 22:30.

Los fieles contemplan las placas que dejan peregrinos en agradecimiento al Santo Cristo. Foto: El Diario.



El sábado 2 de mayo, dedicado a los peregrinos, contará con misas a las 9, 11, 15, 17 y 19 horas. Se destacan la procesión en honor a Nuestra Señora de la Quebrada a las 11:00, una kermés para niños a las 16:00 y la emotiva procesión con antorchas a las 20:00, que culminará con la Velada de Honor al Santo Cristo a las 21:00.

Fieles en una postal irrepetible en el Vía Crucis. Foto: El Diario.



El domingo 3 de mayo, la celebración patronal tendrá su Misa Central a las 15:00, seguida de la solemne procesión a las 16:00.



Renca: el fervor del Divino Señor



El histórico santuario de Renca también vive jornadas de gran intensidad espiritual. El viernes 1 de mayo, las misas por los trabajadores se celebran a las 8, 10, 12, 15 y 17 horas, con la novena a las 20:30. El sábado 2, día dedicado a la Virgen, se repetirán los horarios de misa y se realizará una procesión con antorchas tras la novena nocturna.

Agrupaciones gauchas, color central de la fe en Renca. Foto: Santuario Divino Señor de Renca.



La jornada máxima en Renca será el domingo 3 de mayo. La Misa Central y Procesión será a las 10:30, presidida por el obispo Barba. Además, habrá misas a las 8, 16, 18 y 20:30 horas para recibir a todos los promesantes.



Color popular: el ritmo que acompaña la fe



Más allá de las celebraciones religiosas, la música es parte fundamental de la identidad de estas fechas. En Villa de la Quebrada, el ambiente festivo ya comenzó con el tradicional baile de "Los Playeros" cerca de la rotonda de ingreso.



La gran cita popular será en el Club Sportivo Villa de la Quebrada. El cierre estará a cargo de Banda XXI, pero la previa promete subir la temperatura con las actuaciones de Alcides, Pepe Cacace, Ale Ortiz y La Farra, y La Fabulosa. Así, la fe y la alegría popular se entrelazan en una de las manifestaciones culturales más grandes de la región.

