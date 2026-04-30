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Geopolítica y soberanía

Alberto Rodríguez Saá reivindicó la neutralidad de Argentina ante "la guerra de intereses"

El presidente del PJ puntano cuestionó el alineamiento internacional de Javier Milei. Aseguró que el país debe retomar su tradición de paz para evitar "guerras ajenas" y enfocarse en la recuperación de los derechos perdidos. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 16 horas
Alberto Rodríguez Saá marcó que el rumbo siempre debe ser la paz y el progreso para los pueblos.

Durante el acto central en la sede del Partido Justicialista, a instancias del Día del Trabajador, Alberto Rodríguez Saá dedicó el tramo final de su discurso a la delicada situación internacional y el rol de Argentina en el mundo. 

 


El exgobernador enfatizó que la neutralidad ha sido una bandera histórica del país, una postura de "no meterse en guerras ajenas" y buscar siempre la paz. Sin embargo, advirtió con preocupación que el actual Gobierno Nacional está rompiendo con esa tradición de soberanía para plegarse a conflictos extranjeros.

 


Guerra de intereses y recursos

 


Rodríguez Saá fue tajante al analizar los conflictos globales actuales, calificándolos como una "guerra de intereses" donde los trabajadores y las naciones soberanas siempre terminan perdiendo. 

 


En su alocución, desmitificó las intervenciones internacionales al señalar que, detrás de las promesas de "restaurar la democracia" en regiones como Irán, lo que realmente se busca es el control de recursos estratégicos como el petróleo.

 


Para el dirigente puntano y exsenador nacional, Argentina no debe ser parte de este juego geopolítico que nada tiene que ver con sus necesidades internas.

 


La deuda política

 


El líder del PJ recordó los reclamos históricos de 1983 —Malvinas, desaparecidos, el Canal de Beagle y la deuda externa— y lamentó que, tras décadas de democracia, muchos de esos problemas estructurales sigan vigentes. 

 


Según su visión, este incumplimiento de la política llevó a que la sociedad, en un intento de castigar a la dirigencia tradicional, terminara votando por la opción de Javier Milei. "Por querer darnos una cachetada a nosotros, se terminaron jodiendo a sí mismos", reflexionó ante los militantes presentes.

 


El camino del retorno

 


Finalmente, vinculó la política exterior con la realidad económica local, señalando que mientras el Gobierno prometía dólares, los trabajadores hoy enfrentan una inflación asfixiante. 

 


Sostuvo que los derechos sociales son una conquista que debe defenderse con "la política forzando la realidad", sin aceptar la excusa de que no hay recursos. Concluyó con un llamado a la unidad: "Tenemos que volver todos para recuperar la esperanza y el progreso", para que San Luis vuelva a ser esa provincia floreciente que siempre fue.

 

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