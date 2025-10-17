Alberto Rodríguez Saá: "Milei es todo lo anterior al 17 de Octubre"

Entender el pasado, cuidar la memoria colectiva, es un ejercicio que ayuda a comprender el presente, pero también es una herramienta fundamental para construir el futuro. En ese sentido, las reminiscencias de lo que implicó el 17 de Octubre de 1945, cuando una multitud pidió por la liberación de Juan Domingo Perón, configuran un marco clave para mantener viva la llama de la justicia social. En San Luis, se organizó un encuentro impregnado de mística, militancia y compromiso, que llenó de color el Salón Evita de la sede del Partido Justicialista. El referente provincial del movimiento, Alberto Rodríguez Saá, brindó un discurso emotivo y contundente.

Con la mirada y el corazón en el bien común. Rodríguez Saá destacó el legado del 17 de Octubre.



"Milei es todo lo anterior al 17 de Octubre. Milei quiere llevarnos a los días anteriores al 17 de octubre, sin hospitales públicos, sin universidades ni escuelas gratuitas. Quiere llevar adelante la idea de 'libros sí, alpargatas no'. Nos quiere llevar a lo que se llama la 'década infame'", pronunció.



A lo largo de sus palabras, no faltó la empatía. Algo que caracteriza al espacio político, que tiene sus bases en las "20 verdades", que aún con el paso del tiempo y de la historia son inmutables. Ni más ni menos que la lucha por una sociedad justa.

El Peronismo puntano vivió una jornada emotiva.

Rodríguez Saá recordó que durante los gobiernos de Perón, la educación fue núcleo, para todos, sin distinción de clases. También trajo a la memoria todos los avances en materia de derechos de las mujeres y hasta un hecho sin precedentes: el abordaje y pago de la deuda externa. No faltó la mención a la recuperación de los ferrocarriles.



Más adelante, subrayó que con el 17 de Octubre nació el Peronismo y recomendó leer "La razón de mi vida", de Eva Perón.

Un encuentro inolvidable



La militancia respiró la efervecencia de un movimiento que está anclado en el ADN argentino. La gente compartió una jornada inolvidable y reflexionó sobre la actualidad. Estuvieron presentes Jorge "Gato" Fernández, Gloria Petrino y José Farías, candidatos a diputados nacionales por el Justicialismo. No faltaron personalidades de distintos puntos de la provincia.

Jorge "Gato" Fernández participó de la ceremonia.



"Le decimos a Milei: ayer, hoy y siempre, queremos a Perón porque Perón es soberanía nacional, hospitales gratuitos, educación gratuita, participación de los trabajadores", aseveró Rodríguez Saá.



El discurso duró alrededor de 20 minutos. Previo a ello, se proyectó un video alusivo vinculado a San Luis, con palabras y diversas acciones de Rodríguez Saá. También hubo una emotiva interpretación de una canción.



El acto cerró con la convicción de que en medio de discursos de odio, privilegio de unos pocos, egoísmos, negociados turbios, entre otros dolores sociales, el Peronismo es el camino.

