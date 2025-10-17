  • Nuestras redes
Acto y reparación

Día de la Lealtad Peronista: homenaje en Juana Koslay

El acto fue en el predio donde estaban los bustos de Juan Domingo Perón y Evita que fueron sacados por la Intendencia Municipal

Por redacción
| Hace 4 horas

Al conmemorarse este viernes el Día de la Lealtad Peronista, militantes y dirigentes del justicialismo puntano le rindieron homenaje a Juan Domingo Perón y Eva Duarte (Evita) en el lugar donde estaban sus bustos en Juana Koslay, a poca distancia de la rotonda de Cruz de Piedra.

 

En febrero de este año, la Municipalidad local a cargo de “Toti” Videla, de manera inconsulta y arrolladora derribó la pared y se llevó los bustos de las históricas figuras centrales del movimiento peronista y, hasta la fecha, no han sido restituidas pese a los reclamos y gestiones efectuadas.

 

A manera de reparación por esta ofensa, es que el Partido Justicialista organizó este acto en el que además de destacarse el legado de Perón y Evita, se dispusieron imágenes representativas de ambos que fueron gestionadas por la agrupación “Mujeres por la Patria”.

 

Autoridades partidarias tanto a nivel provincial como de Juana Koslay, participaron de la ceremonia que se llevó a cabo a las 17:00.

 

 

