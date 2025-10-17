Una investigación por lesiones y amenazas derivo en el hallazgo de drogas

Un hombre de 45 años y una mujer de 49 fueron detenidos por diversos delitos y uno de ellos está relacionado a la tenencia de estupefacientes para la venta, por lo cual fueron dispuestos a disposición de la Justicia Federal.

La pareja quedó en una situación muy comprometida como consecuencia del resultado de allanamientos que ordenó el juez de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Manuel Montiveros Chada, correspondiente a una causa por “lesiones y amenazas”.

Las requisas se concretaron este jueves 16 de octubre en distintos domicilios de la ciudad de San Luis, ubicados en los barrios 292 Viviendas y José Hernández. El propósito era incautar prendas de vestir, armas de fuego y elementos vinculados a la investigación.

En un domicilio situado en la manzana 3 del barrio 292 Viviendas “Elías Adre”, donde se encontraba una pareja, los efectivos secuestraron una pistola y, la sorpresa fue que hallaron marihuana y cocaína.

Ante esta novedad investigativa, fueron convocados los expertos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, quienes incautaron envoltorios de marihuana, suficiente para la elaboración de 1.146 dosis, valuadas en $3.400.000; envoltorios con cocaína, suficiente para la elaboración de 96 dosis, valuadas en $480.000; dos balanzas digitales; $147.100 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

En el mismo domicilio se constató además la presencia de aves canoras en cautiverio, motivo por el que se le dio intervención a efectivos de la Policía Ecológica y Ambiental, quienes secuestraron las especies.

El hombre y la mujer fueron detenidos e incomunicados, a disposición de la Fiscalía Federal de San Luis, por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.