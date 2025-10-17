  • Nuestras redes
Viernes 17 de Octubre de 2025

17°SAN LUIS - Viernes 17 de Octubre de 2025

Clima

Un fin de semana con el viento como protagonista

El calor dará un respiro pero el viento no. ¿Cómo estará el clima en el Día de la Madre?

Por redacción
| Hace 2 horas

Un viernes que amaneció fresco y con las evidencias de una leve lluvia en la madrugada le dio la esperanzas a los puntanos de pasar un fin de semana ameno, pero el pronóstico emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas advierte que el viento estará presente, por momentos con mucha firmeza, por los próximos días.

 

 

Más entrada la jornada del viernes 17 los soplidos se harán nuevamente presentes luego de un respiro que le dio paso a las lluvias. El viento hará que el cielo quede despejado y la temperatura estará en el orden de los 11 de mínima y 23 de máxima.

 

 

Para el sábado el viento –que comenzará leve y aumentará su intensidad por la tarde- seguirá con su protagonismo, aunque la temperatura tendrá un leve ascenso, que le permitirá llegar a 27 de máxima. La mínima también bajará hasta los 9 grados.

 

 

El domingo día de la madre se espera también otra jornada con los vientos como predominantes que en el centro y norte de la provincia llegará a ráfagas muy fuertes. El ascenso de la temperatura rozará los 30 grados y el cielo estará despejado aunque tendrá alguno intervalos nubosos

 

