Lo que el viento tiró: los puestos de artesanos de la plaza Pringles

Los puestos de artesanos de la plaza Pringles fueron algunos de los elementos más afectados por el fuerte viento que llegó a la provincia el viernes por la tarde y que posiblemente se mantenga durante todo el fin de semana.

Con funcionamiento especial por la cercanía del Día de la Madre, las formaciones de madera fueron tiradas por los soplidos fuertísimos que en San Luis llegaron a 82 kilómetros por hora, según la Red de Estaciones Meteorológicas.

Otra vez, Donovan fue la localidad más afectada por los vientos, con ráfagas que superaron los cien kilómetros. En el resto de la provincia, también hubo soplidos extremos en Merlo, El Amago, Naschel y La Punta, con más de 60 corridas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Para el sábado se espera buen tiempo en toda la provincia, con el cielo mayormente despejado, aunque a la noche podría aumentar la nubosidad. La mínima está prevista en 9 grados y la máxima superará por poco los veinte, en tanto que el viento empezará calmo, pero por la tarde aumentará su intensidad, cuando rote al sector norte.