La Cooperativa de Cortaderas impulsa obras y gestiones para fortalecer la comunidad

La Cooperativa de Servicios Públicos Limitada de Cortaderas atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional y de trabajo conjunto con la Municipalidad y diversas instituciones locales. Bajo la conducción de su nuevo Consejo de Administración, la entidad avanza con obras, gestiones y acciones que reflejan un compromiso renovado con los vecinos y con el desarrollo de la localidad.

Actualmente, la Cooperativa presta el servicio de agua potable en el casco histórico de Cortaderas, pero su objetivo es ampliar la oferta de servicios para generar nuevas fuentes de trabajo y potenciar la economía local. “La idea es ir sumando servicios que impulsen la creación de empleo y fortalezcan la comunidad”, señalaron desde la administración. En este camino, el trabajo articulado con la intendenta Macarena Benítez se convirtió en un pilar fundamental. “Estamos trabajando muy bien, con mucha comunicación y entendimiento”, destacaron desde la conducción cooperativa.

Una obra esperada por más de una década

Entre las acciones más recientes, la Cooperativa acompañó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cortaderas en la concreción de una obra largamente esperada: la instalación de una boca de expendio de agua frente al cuartel.

Durante más de diez años, los bomberos debieron trasladarse hasta la sede de la Cooperativa para recargar sus unidades, demorando hasta 40 minutos antes de poder responder a una emergencia. Gracias a la articulación entre la Municipalidad, la Cooperativa y el propio cuerpo de bomberos, esa situación cambió de manera definitiva.

La obra se concretó con la donación de materiales por parte del Municipio, la colaboración técnica y operativa de la Cooperativa, y la gestión conjunta con los bomberos, quienes finalmente cuentan con un hidrante conectado directamente a la red. “Fue un trabajo entre tres partes, y la comunidad está muy contenta porque se resolvió algo que los bomberos esperaban desde hace más de una década”, destacaron desde la Cooperativa.

Gestión responsable y comunicación transparente

La Cooperativa también viene llevando adelante un trabajo activo de comunicación con sus socios y usuarios. En los últimos días emitió un comunicado aclarando que las tarifas no han tenido aumentos desde agosto de 2024, desmintiendo versiones erróneas difundidas en medios locales. Asimismo, publicó un informe de caudal donde alerta sobre el estado crítico del recurso hídrico e insta a los vecinos a hacer un uso responsable del agua para evitar multas y garantizar el abastecimiento.

Con una mirada puesta en el futuro, la Cooperativa de Cortaderas de Servicios Públicos Limitada se consolida como una institución clave en la vida comunitaria, comprometida con el desarrollo, la transparencia y el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.