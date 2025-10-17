Indignación de arquitectos por la contratación de María Pía Pollio en el Poder Judicial

Dice el refrán popular que "el que no corre, vuela". Y así se trazan muchos "pactos" y "acuerdos" en la provincia. En un "ovillo" que lleva al núcleo de la impericia, cada quien "hace lo que se le da la gana". Pero en medio de las acciones, omiten detalles que después se transforman en verdaderos dolores de cabeza. Al menos eso es lo que pasó con una reciente contratación en el Poder Judicial que, aunque no configura ningún delito ni hecho corrupto, evidencia al menos cómo se maneja el poder.

Arquitectos indignados



La Resolución Nº 92-STJSL-SC-2025, con fecha del 2 de octubre, indica que el área de Compras y Contrataciones de la Secretaría Contable del Poder Judicial, contrató a una arquitecta para la inspección durante la ejecución de la obra de acondicionamiento, refuncionalización y traslado de dependencias en el edificio de Tribunales de la Primera Circunscripción Judicial.



La polémica radica en que dicha profesional es María Pía Pollio, quien actualmente se desempeña como titular de la Sapem Constructora San Luis. Y, como si fuera poco, quien tuvo la decisión en la contratación es la esposa del ministro de Hacienda e Infraestructura, Néstor Ordoñez. El círculo de "confianza" es un tanto evidente.



Pollio recibirá por sus servicios una suma total de $4.680.000 ($1.560.000 por mes).

Aunque la maniobra no configura ningún delito ni nada que implique un movimiento cuestionable o refutable desde lo legal, hay mucha preocupación por los desmanejos que podrían ocasionarse, por el cruce de intereses. O al menos hay rabia por la "coronita" de los amigos del poder.



"Habiendo tantos colegas, vienen a contratar a Pollio. Es realmente indignante", se siente unánime la queja entre los arquitectos de la capital, a los que les cayó muy mal la decisión.

