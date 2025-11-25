El poggismo impulsa cambios al amparo tras usarlo para frenar obras

El oficialismo presentó un proyecto para reformar la Ley de Amparo, la misma herramienta que Claudio Poggi utilizó en plena campaña para paralizar obras iniciadas entre septiembre y noviembre de 2023, cuyos trabajos aún siguen detenidos. Entre ellas, el Acueducto Florida II, el Parque Natural Vulpiani y la remodelación de la Autopista José Santos Ortiz.

Poggi fue el primero en recurrir al “forum shopping” cuando eligió presentar su amparo ante el Juzgado Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, a cargo de María Eugenia Bona. La magistrada hizo lugar a la acción y ordenó frenar la obra pública, un fallo que marcó el uso político de la herramienta.

La iniciativa actual del Gobierno afirma buscar “más transparencia y agilidad”, aunque en la práctica introduce cambios que cierran la vía utilizada por el propio oficialismo hace un año. El nuevo esquema determina que el juez competente será el de primera instancia del lugar donde el acto u omisión produzca efecto, con jurisdicción según la materia y sin posibilidad de elección libre por parte del demandante.

Cuando el amparo sea contra el Estado provincial, la causa deberá recaer en un juez de la Primera Circunscripción por turno o sorteo, eliminando cualquier margen de selección y reforzando el criterio de juez natural.

El proyecto también amplía de tres a cinco días hábiles el plazo para que la parte demandada presente el informe del artículo 7, equiparándolo con una contestación de demanda y, según el oficialismo, sin afectar la celeridad propia del amparo.