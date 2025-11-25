  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Martes 25 de Noviembre de 2025

Violento robo en Villa Mercedes

Simuló ser la paciente de un médico para asaltar, junto a dos hombres, su vivienda

El asalto a mano armada fue perpetrado en el barrio “Quintas de Betbeder”. El joven que cuidada la propiedad fue amenazado y golpeado. Por las lesiones que sufrió en el rostro fue llevado a un centro sanitario.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un violento asalto fue cometido este martes en una vivienda situada en las inmediaciones de la esquina de las calles Ángel Pes y Miguel B. Pastor, en la zona del barrio privado “Quintas de  Betbeder”, en Villa Mercedes. Allí, un joven que cuidaba la propiedad fue atacado por tres delincuentes armados que, tras golpearlo e inmovilizarlo, huyeron con variados objetos y dinero en efectivo.

 

De acuerdo a lo relatado por la víctima, el calvario comenzó cerca de las 13:30 cuando una mujer golpeó la puerta preguntando por el médico (de apellido Nievas) que es el dueño de la residencia. Al ser atendida por el cuidador se hizo pasar como paciente y en esos momentos aparecieron en acción sus dos cómplices hombres que insistieron en que necesitaban hablar con el profesional por una presunta intervención.

 

En medio de la insistencia para tratar de llegar al médico, uno de los malvivientes se levantó su ropa para mostrar una presunta lesión en el abdomen y en esa circunstancia, empujó al joven hacia el interior de la vivienda. En medio de un forcejeo, éste cayó al piso y se golpeó el rostro contra un zócalo.

 

Ya con todo a su disposición porque el cuidador había quedado tendido y con el rostro ensangrentado, los tres malvivientes se dedicaron a revisar la casa apoderándose de un celular, una billetera con documentación y dinero en efectivo, entre otras pertenencias. Después, huyeron.

 

Pese a las lesiones que sufrió, en especial en el rostro, el joven logró pedir ayuda y una ambulancia lo trasladó a un centro médico.

 

Ahora la Policía está abocada a identificar y detener al trío de asaltantes.

 

 

